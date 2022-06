Il Club Striker di SpazioGames è aperto: vi aspettiamo nella squadra!

Non si arriva alla vetta senza una squadra affiatata, e abbiamo bisogno di voi per far crescere Spazio Razzi, il Club Strikers ufficiale di SpazioGames per Mario Strikers: Battle League Football.

A scanso di equivoci (perché il dubbio è dietro l’angolo) questo non è un annuncio di lavoro, ma di gioco. Precisamente per Mario Strikers: Battle League Football (che potete acquistare su Amazon).

L’ultimo titolo calcistico per Nintendo Switch fa parta di una lunga tradizione di videogiochi sportivi con protagonista Mario e i suoi amici (e nemici), che ci hanno fatto giocare a tanti sport diversi.

E, nonostante il roster di personaggi manchevole di alcuni abitanti del Regno dei Funghi molto importanti, abbiamo bisogno di creare un club pieno di giocatori talentuosi: voi!

Ma cos’è il Club Striker?

Il Club Striker di Mario Strikers: Battle League Football è una community di giocatori affini, con cui giocare e fare tante altre cose molto belle.

Oltre alle partite amichevoli, che fanno sempre piacere, i giocatori di un Club Striker possono contribuire a raccogliere risorse per personalizzare il proprio stadio, nonché competere nelle partite classificate per far salire il grado dell’interno club.

Ogni club può scegliere i propri colori primari, la divisa, simbolo e nome (ovviamente), così come le caratteristiche descrittive del club, e in ogni occasione potete vestire la divisa ufficiale.

Spazio Razzi è il club ufficiale di SpazioGames, l’ingresso è libero e potete accedere cercandolo tra la lista dei club nell’apposito menù, con il nome oppure con il codice 1X7P251.

Nel club possiamo giocare insieme, scalare le classifiche, ma soprattutto cominciare ad abbellire lo stadio che, come vedete, adesso è molto spoglio:

Vi aspettiamo quindi su Mario Strikers: Battle League Football, di cui trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

E se dovete ancora acquistarlo, lasciatevi consigliare dalla nostra guida per la migliore soluzione di acquisto.