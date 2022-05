Mario Strikers Battle League Football: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Mario Strikers Battle League Football è il nuovo capitolo della serie dove Mario e i suoi amici (nonché nemici) si scontrano sui campi da calcio in squadra composte da cinque giocatori. Ovviamente, le partite saranno sempre molto movimentate, dato che tra dribbling, passaggi, contrasti e mosse speciali, sicuramente dovrete pensare velocemente per avere la meglio sugli avversari. Come di consueto, noi di Spaziogames abbiamo pensato di realizzare un articolo che vi guidi all’acquisto del titolo al prezzo migliore del mercato.

Mario Strikers Battle League Football offre la possibilità di personalizzare la vostra squadra come preferite, assegnando dell’equipaggiamento che modifica non solo l’aspetto dei giocatori, ma anche le statistiche, come velocità, forza e precisione dei passaggi.

In Mario Strikers Battle League Football fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch e, grazie all’abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, potrete giocare la modalità Club Striker, la quale permette a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale. Insomma, Mario Strikers Battle League Football è un titolo che non può assolutamente sfuggire nella collezione di qualsiasi appassionato Nintendo e di calcio.

Mario Strikers Battle League Football è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il 10 giugno 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

