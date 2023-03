Il clone di The Last of Us è tornato, con un trailer senza senso

Ne abbiamo viste di ogni nel mondo dei videogiochi, relativamente ai modi in cui i nuovi titoli vengono promossi, ma il nuovo trailer di The Day Before (conosciuto anche come “il clone di The Last of Us” sul web) le supera tutte. O almeno molte.

Il clone di The Last of Us, che ha sempre dimostrato una grande somiglianza con l’esclusiva PlayStation (trovate Part I su Amazon), è stato al centro di alcuni misteri e dicerie negli ultimi mesi.

Ad un certo punto anche lo stesso staff del team di sviluppo ha dubitato dell’esistenza di The Day Before al punto che è stato chiamato anche “il nuovo Abandoned”.

E neanche dopo l’ultimo video di gameplay di dieci minuti si sono mosse le cose, perché The Day Before è scomparso nuovamente. Fino ad oggi, almeno, con un trailer che vi lasciamo giudicare da soli.

Perché cosa può far riaccendere l’hype per un gioco scomparso, accusato di essere un clone, se non un bel trailer in cui si mostra una spa post-apocalittica?

Poche ore fa, lo sviluppatore russo Fntastic ha invitato i fan a dare un’occhiata alla versione del gioco di una “Spa post-apocalittica”. Nel breve nuovo video, possiamo vedere il personaggio del giocatore entrare in una sauna calda, che viene descritta così:

La piacevole acqua calda nella sauna e il rinfrescante vapore caldo che fluttua nell’aria contribuiscono al recupero, all’aumento della resistenza e al completo rilassamento del corpo e dell’anima.

Dopo circa venti secondi, il gioco invia un avviso che la resistenza del personaggio del giocatore è stata aumentata, presumibilmente per un periodo di tempo temporaneo.

Questo è il modo in cui il team di sviluppo crede di 1) convincerci che il gioco esiste e 2) riaccendere l’interesse sul gioco stesso. Non sappiamo cosa aggiungere.

A questo punto non ci resta che vedere cosa succederà quando questo MMO open-world uscirà definitivamente. La data di uscita è fissata per ora per il 10 novembre, giorno in cui scopriremo se questo gioco è davvero una truffa o no.

Tanto che ci sono anche i requisiti ufficiali: vedere per credere.