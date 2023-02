Il clone di The Last of Us esiste e ve lo dimostra con 10 minuti di gameplay

The Day Before si è fatto notare quasi subito per una serie di somiglianze con altri videogiochi, da The Division fino all’essere considerato un clone di The Last of Us.

Il clone di The Last of Us, che dimostra davvero una grande somiglianza con l’esclusiva PlayStation (trovate Part I su Amazon), è stato al centro di alcuni misteri e dicerie nei giorni scorsi.

Ad un certo punto anche lo stesso staff del team di sviluppo ha dubitato dell’esistenza di The Day Before al punto che è stato chiamato anche “il nuovoAbandoned”.

Non aiuta il fatto che uno showcase di qualche settimana fa, e relativa data di uscita, è stata rinviata per dei problemi con i diritti di copyright.

Ma The Day Before, il clone di The Last of Us, esiste davvero e il nuovo video di gameplay lo dimostra ampiamente.

Come riportato da DSOGaming, il team di sviluppo ha programmato un video in premiere su YouTube perfetto per chi non crede alla sua esistenza.

Fntastic ha appena pubblicato un nuovo trailer per il suo MMO basato su Unreal Engine 5, con ben 10 minuti di gameplay reale.

Nel video che potete vedere qui sopra abbiamo modo di vedere anche la qualità grafica del gioco e buona parte delle meccaniche di gioco. Le quali, bisogna dirlo, ci ricordano fortemente i già citati The Division e The Last of Us, c’è poco da fare.

Nei commenti c’è un certo scetticismo e una buona dose di umorismo, tra cui uno che è il nostro preferito per l’essenza di The Day Before e ciò che rappresenta: «Questo gioco e l’intera compagnia sono un meme, e io sono qui per il viaggio.»

A questo punto non ci resta che vedere cosa succederà quando questo MMO open-world uscirà definitivamente. La data di uscita è fissata per ora per il 10 novembre, giorno in cui scopriremo se questo gioco è davvero una truffa o no.

Tanto che ci sono anche i requisiti ufficiali: vedere per credere.