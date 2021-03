Il Chelsea è sceso in campo omaggiando il codec di Metal Gear Solid

Siamo ormai abituati a vedere personaggi ed ambienti della cultura pop omaggiare il mondo videoludico, testimonianza di quanto ormai il medium sia diventato un fenomeno mainstream.

Pensiamo, ad esempio, all’attrice Brie Larson (interprete di Capitan Marvel sugli schermi cinematografici, tra le altre cose), che l’anno scorso ha voluto condividere a più riprese il suo amore per Animal Crossing.

Oggi l’omaggio viene invece dal mondo sportivo, in particolare dalla squadra britannica del Chelsea, che nella giornata di ieri ha affrontato il Liverpool.

Proprio in occasione della sfida, l’account Instagram ufficiale della squadra ha condiviso una storia (riportata su Reddit), che rende omaggio all’eterna saga di Metal Gear Solid.

La storia del Chelsea su Instagram riproduce una conversazione Codec nello stile del primo Metal Gear Solid

L’immagine riproduce una comunicazione Codec così come appariva nel primo Metal Gear Solid del 1998, mettendo il capitano César Azpilicueta al posto di Snake ed il manager Thomas Tuchel come suo interlocutore.

La conversazione tra i due presenta la formazione che la squadra ha poi portato in campo nella partita con il Liverpool, dove ha portato a casa una vittoria con il risultato di 1-0.

Questo piccolo accenno al mondo di Metal Gear Solid non fa che acuire la nostalgia per la saga, assente da tempo dal mondo videoludico nonostante i recenti rumor su un remake in lavorazione.

Voci di corridoio che, tra l’altro, fanno eco a quelle che vorrebbero un ritorno di Silent Hill, altro franchise di Konami della cui ricomparsa alcune fonti affidabili sembrano essere certe.

C’è da dire che, nonostante l’apparente ritiro dal mondo videoludico, Konami sembra navigare in ottime acque anche senza le sue storiche IP, motivo per cui esse potrebbero non essere in cima alla lista di pensieri della casa nipponica.

L’ultimo capitolo della serie, Metal Gear Survive, è stato accolto da pubblico e critica con un atteggiamento freddo, per utilizzare un eufemismo, complice anche la chiacchieratissima separazione tra Kojima e Konami.