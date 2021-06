Il cambiamento climatico fa rinviare i vostri giochi preferiti

Il cambiamento climatico è un dramma nel quale il genere umano ha deciso di infilarsi senza trovare grosse soluzioni, se non estremamente tardive, negli ultimi secoli.

Ma avreste mai immaginato che, a causa sua, videogiochi come Destiny 2 avrebbero subito ritardi con gli aggiornamenti o nuove uscite sarebbero state rinviate?

È proprio quello che sta accadendo, in un anno già piagato da numerosi slittamenti dovuti alla pandemia di COVID-19.

Un tema di cui, peraltro, abbiamo parlato di recente con uno sviluppatore, che ci ha raccontato le difficoltà vissute dietro le quinte in questo periodo.

Got a bunch of texts from an AAA game developer in Seattle saying it's so hot that nobody can get any work done.

Gamers, I hope you're hearing this. Climate change is preventing games from being made

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2021