Il primo city-builder in cui non dovrete costruire palazzi, ma natura

Dallo studio dietro Broforce arriva un nuovo city-builder che capovolge le aspettative riposte nel genere, e lo fa in modo positivo ed… ecologico.

Diversamente da SimCity e tutti i giochi che sono stati ispirati dal lavoro di Maxis nel tempo, Terra Nil non vi chiederà di tirar su palazzi fino all’orizzonte.

Il gioco segnalato da Kotaku è una chicca che punta al relax mentre salvate il mondo ricostruendovi una natura che si è ormai ritirata a causa dei bagordi dell’uomo.

Il focus è riposto sulla green energy per riportare sul suolo terreste erba, alberi, fiumi e persino la vita animale.

Naturalmente, sarà possibile introdurre costruzioni umane ma nel rispetto dell’impatto ambientale che queste avranno.

Ci sarà solo una risorsa da gestire, rappresentata nel gioco dalle foglie, ottenibile anche questa semplicemente riciclando.

Avete un altro giorno per giocare Terra Nil in una speciale demo pubblicata come parte della Steam Next Fest, che terminerà il 22 giugno.

Per scoprire tutti i migliori titoli che fanno parte dell’iniziativa, vi rimandiamo all’articolo del nostro Domenico Musicò.