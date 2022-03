Il burro d’arachidi da gaming è reale, e ora vogliamo il pane da gaming

Quando pensavamo di essere abituati a tutto, immuni alle manovre di marketing di ogni tipo, ecco che spunta il burro d’arachidi da gaming.

Da accompagnare, ci verrebbe da dire, ad una buona Red Bull d’annata per l’acidità di stomaco definitiva dopo l’ennesima boss fight persa ad Elden Ring.

E per concludere la serata? Una bella sessione in portabilità, su Switch o mobile, sull’immancabile materasso da gaming che era davvero fondamentale creare.

Il quale, stranamente, non è stato creato da IKEA. Che, invece, ha prodotto una bella linea di prodotti da gaming di ogni tipo.

Ma, come potete vedere dall’immagine qui sopra, niente ferma la creatività di un buon reparto marketing con gli attributi.

Negli USA (e dove, altrimenti?) è stato messo in commercio il burro d’arachidi da gaming.

Un prodotto pensato per essere mangiato direttamente dal barattolo, il primo burro d’arachidi da gaming al mondo, stando a quanto viene comunicato nel sito ufficiale.

Questo concentrato di grassi e proteine, con l’aggiunta di pezzi di lampone e fragole perché già che ci siamo buttiamoci, è stato realizzato da Jobbie Nut Butter e Zotac, azienda famosissima nel mondo del gaming.

Ma rivediamolo, in tutta la sua magnificienza:

Ah, si chiama Pong. Come il famosissimo gioco della Atari.

Che altro possiamo aggiungere, se non che vogliamo al più presto anche il pane da gaming. Per non parlare dei biscotti da gaming, la marmellata da gaming, la birra da gaming e tutto quello che si può consumare durante una partita molto focosa.

Ci vorrebbe, a questo punto, anche un mouse da gaming che sia immune allo sporco generato dalle mani unticcie e sporche di Pong.

E per smaltire un bel giro sulla pedaliera da gaming. Che in realtà è un attrezzo molto più utile di quanto sembra, prodotto da Elgato.