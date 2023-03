Il 2022 non è stato affatto male per PlayStation, secondo Metacritic

PS5 starebbe finalmente recuperando il terreno perduto, grazie anche e soprattutto alle nuove scorte disponibili nei negozi, sebbene a quanto pare le sorprese non sarebbero finite qui.

In attesa di scoprire quindi cosa ci riserverà la cosiddetta “seconda fase” di PlayStation 5, sembra proprio che Sony si sia guadagnata un prestigioso primato.

Come riportato anche da PSU, infatti, Sony Interactive Entertainment è stata eletta il miglior publisher di videogiochi del 2022 dal noto aggregatore di recensioni Metacritic.

Sony Interactive Entertainment è stata incoronata come miglior publisher di videogiochi dello scorso anno, visto che il produttore di console PlayStation è riuscito a respingere la concorrenza del calibro di Paradox Interactive, Activision Blizzard e Focus Entertainment.

L’analisi ha rilevato che le uscite di Sony dell’anno scorso, che comprendono PS4, PS5 e PC, hanno ottenuto un punteggio medio di 85,6. Questo include titoli come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnaork, The Last of Us Part I e Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, oltre alle versioni PC di God of War, Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

MLB The Show 22 è stato il gioco pubblicato da Sony con la valutazione peggiore del 2022 (77), anche se si tratta comunque di un punteggio piuttosto solido.

Nel complesso, la compagnia nipponica ha quindi avuto un 2022 davvero niente male per quanto riguarda le valutazioni dei giochi, sperando che anche il 2023 non sia da meno.

