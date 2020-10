I Trofei sbloccheranno ricompense speciali su PS5?

Un piccolo dettaglio è trapelato dal video di presentazione della dashboard di PS5, in materia, in particolare, di Trofei.

I Trofei sono stati ritoccati recentemente in maniera sostanziale, con una nuova struttura e un look che accompagneranno il sistema verso la prossima generazione di console.

Nel video reveal, due schede delle Attività menzionano un avatar per il profilo e un banner per il profilo, entrambi collegati a Trofei del gioco di lancio Destruction All Stars.

Tutto lascerebbe intendere che i nuovi Trofei potrebbero essere connessi allo sblocco di una determinata ricompensa scelta dallo sviluppatore.

Un meccanismo che ricompenserebbe i giocatori ben oltre la semplice, pur efficace finora, ricompensa della soddisfazione per un platino raggiunto.

Non è chiaro quali e quanti giochi potrebbero supportare la funzionalità, ma siamo sicuri che in tanti apprezzerebbero la novità, che darebbe anche un senso più tangibile per il completamento di talune attività.

Non si tratta del solo particolare apparso in rete oggi dalla presentazione della dashboard di PS5: i più attenti si sono accorti pure di un bug storico che ha fatto il suo ritorno sulla console di prossima generazione.

PlayStation 5 sarà disponibile tra un mese esatto, e Sony non ha mancato di farcelo sapere oggi 19 ottobre tramite i suoi social.