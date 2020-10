Un mese a PlayStation 5: Sony vuole che ve lo ricordiate

Il momento della next-gen sembrava non dover arrivare mai, in un 2020 imprevedibile come questo, ma ormai è solo questione di settimane prima che le console di prossima generazione facciano ufficialmente il loro debutto. Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili già dal 10 novembre, mentre a separarci da PlayStation 5 è esattamente un mese.

A farlo notare è stata direttamente Sony, che sui canali social ufficiali del marchio PlayStation non ha mancato di sottolineare che l’attesa è ormai arrivata alle sue battute finali. Con un post che mostra da vicino il (peculiare) design della console, la compagnia giapponese scrive «un mese!», accompagnandosi all’hashtag che mostra il controller DualSense, integrato in Twitter.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 esordirà con due varianti: la prima, la versione standard, avrà un costo di 499,99€. La seconda, la Digital, condividerà la stessa scheda tecnica della sorella maggiore, ma sarà priva di lettore Blu-Ray, consentendo di giocare solo a titoli in formato digitale. Per questo motivo, il costo cala a 399,99€.

I due modelli di PlayStation 5

In merito al design della console, Sony ha spiegato di aver voluto puntare tutto su ventilazione e dissipazione: per questo motivo, troviamo all’interno di PS5 anche l’uso del metallo liquido – una novità per il mondo console.

Per ogni ulteriore dettagli su PlayStation 5, la retrocompatibilità e gli accessori fate riferimento al nostro vademecum dedicato.