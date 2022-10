I prossimi The Witcher e Cyberpunk avranno modalità multiplayer

CD Projekt Red ha deciso di andare a ruota libera per quanto riguarda il futuro dei suoi prodotti, tra cui The Witcher, ed ha tolto il velo sul tema delle modalità multiplayer.

Gli autori della saga di Geralt, che potete trovare su Amazon, sta lavorando anche ad un terzo franchise originale, che arricchirà il portfolio dopo Cyberpunk 2077.

Si chiama Hadar e ovviamente non sappiamo niente sul progetto, se non che è ad uno stadio molto preliminare e che diventerà una nuova IP a tutti gli effetti.

E mentre The Witcher 3 si prepara, forse almeno, ad accogliere il suo attesissimo aggiornamento next-gen, CD Projekt Red parla del futuro in maniera esaustiva.

Nella giornata di oggi lo studio polacco ha fatto parlare molto di sé, come se non bastasse il recente ritorno di fiamma di Cyberpunk 2077.

In una lunghissima nota di produzione sono state rese note tutte le intenzioni sul futuro di CD Projekt Red, dagli assetti aziendali ai nuovi progetti, videogiochi e non, passando per iniziative legate al mondo del gaming.

Stando a quanto riportato in una pagina della presentazione, l’azienda polacca ha intenzione di puntare molto di più sul multiplayer anche per i progetti più blasonati.

«Introdurremo il multiplayer nella maggior parte dei nostri nuovi giochi per arricchire l’esperienza single-player», recita la pagina della nota di produzione dedicata, appunto, al multiplayer.

Considerato che, dopo il citato Hadar, le uniche IP di CD Projekt Red sono The Witcher e Cyberpunk 2077, non è molto difficile capire di quale di questa “maggior parte” di giochi si sta parlando.

Certo va detto che, al momento, The Witcher è diventato un franchise con una marea di nuovi giochi e qui, effettivamente, non tutti potrebbero avere modalità multiplayer.

Per quanto riguarda il sequel di Cyberpunk 2077, invece, non è difficile pensare che verrà inserita una modalità di qualche tipo, visto che già all’epoca dell’uscita i fan la chiedevano.