I Pokémon invadono il Giappone anche nei… tombini

Per avvicinare i Pokémon ai fan che si trovano in Giappone, The Pokemon Company ha nuovamente collaborato con le autorità governative locali del Paese per posizionare nuovi tombini a tema (sì, avete capito bene) in una delle prefetture.

Del resto, quello dei Pokémon è un franchise così forte che oltre a dare vita a veri e propri videogiochi non ufficiali davvero sorprendenti.

Questa volta, come riportato anche da Game Rant, il design e il tema dei nuovi coperchi per tombini sono incentrati su Chansey.

Non è la prima volta che Chansey è al centro dell’attenzione in un’area specifica del Giappone. Nel 2019, il mostriciattolo in questione è stato nominato ambasciatore dei Pokémon per la prefettura di Fukushima, situata nella regione di Tohoku.

Da allora, The Pokemon Company ha attuato diverse campagne nella zona per ricordare al pubblico la nomina di Chansey ad ambasciatore locale.

Tra queste, la costruzione di parchi giochi a tema Chansey per i bambini nel 2021, i recenti eventi di raccolta delle pesche nel 2022 e, ora, i nuovi disegni dei tombini con la creatura tascabile di prima generazione (visionabili poco sotto).

Per i fan che si trovano in Giappone, il sito ufficiale dei tombini a tema Pokémon fornisce la posizione esatta di ogni coperchio.

In questo modo è facile per i membri più accaniti della comunità individuarli durante le visite alla prefettura. Al momento, solo otto prefetture del Paese hanno ambasciatori Pokémon.

Poiché il Giappone ha 47 prefetture e i mostriciattoli contato già più di 900 creature tascabili nel roster, è probabile che i fan vedano un numero maggiore di ambasciatori per le diverse aree del Paese.

