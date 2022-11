Pokémon Scarlatto e Violetto, ecco come evolvere facilmente Pawmi

Come è ormai tradizione per la serie, Pokémon Scarlatto e Violetto ha introdotto alcuni requisiti molto particolari per evolvere determinate specie di Pokémon, che in alcuni casi potrebbero rivelarsi particolarmente problematici.

Uno dei nuovi mostriciattoli più curiosi è sicuramente Pawmi, un Pokémon di tipo elettro che richiama il più celebre Pikachu ma che, a differenza delle celebre mascotte della serie, sfrutterà una inedita meccanica di Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon) e non una comune Pietratuono.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra guida dedicata, Pawmi è infatti uno dei tre Pokémon che può evolversi soltanto dopo aver fatto 1000 passi utilizzando la modalità Let’s GO, che ci permette di mandare automaticamente uno dei nostri partner a sconfiggere mostri tascabili selvatici.

Tuttavia, Scarlatto e Violetto non offrono alcun contatore dei passi, rendendo dunque difficile monitorare quelli che sono gli effettivi progressi del nostro Pawmi: considerando che sarà poi necessario farlo salire di livello, tale mancanza potrebbe rappresentare un problema non da poco per gli allenatori che vogliono completare velocemente il Pokédex.

L'evoluzione di Pawmi.

Come riportato da GoNintendo, l’utente Twitter soItawashi è riuscito a rendere questa procedura molto più semplice e immediata, a patto che abbiate sbloccato una delle prime abilità di Koraidon e Miraidon, ovvero il potenziamento del salto.

La procedura è incredibilmente semplice: non dovrete fare altro che saltare in groppa al vostro leggendario, mandare Pawmi in campo utilizzando il tasto R e saltare sopra il tetto del Centro Pokémon più vicino.

Se avrete eseguito correttamente la procedura, vedrete il vostro Pawmi correre in cerchio intorno al Centro Pokémon nel tentativo di raggiungervi: a questo punto potete lasciarlo correre per circa 5 o 10 minuti per poi farlo salire di livello, così da poterlo finalmente evolvere in Pawmot.

La procedura potrà naturalmente essere ripetuta anche per Bramblin e Rellor, gli altri Pokémon che necessitano di 1000 passi per poter accedere alle loro rispettive evoluzioni: un trucco sicuramente molto facile e immediato per poter accedere in tempi rapidi a Pokémon più potenti, lasciando che sia solo il nostro partner a dover fare “esercizio”.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è attualmente disponibile il primo evento a tempo limitato, da non lasciarvi sfuggire: solo per pochi giorni potrete infatti catturare nuovi Eevee davvero speciali.

Se dovessero servirvi altri utili consigli, non possiamo che ricordarvi di consultare la nostra guida dettagliata a Pokémon Scarlatto e Violetto, con tutti i consigli di cui avete bisogno per completare la vostra avventura a Paldea.