I nuovi gadget di Kingdom Hearts sono bellissimi, ma costano di più di una console next-gen

I tantissimi fan della saga hanno recentemente ricevuto una notizia tanto inaspettata quanto molto attesa: Kingdom Hearts 4 è finalmente realtà e potremo presto ritornare nei panni di Sora per vivere un’altra grande avventura in questo fantastico universo.

Il nuovo capitolo riprenderà gli eventi dalla fine di Kingdom Hearts 3 (che potete acquistare su Amazon a un prezzo imperdibile) e, nel caso in cui siate interessati, potete dare uno sguardo al trailer di presentazione sulle nostre pagine, a questo link.

La saga ha recentemente festeggiato anche il suo 20esimo anniversario, e in occasione delle celebrazioni è stato presentato anche del nuovo merchandise.

In particolare, tramite un post presente nella pagina Twitter ufficiale, Square Enix ha mostrato dei fantastici bicchieri di vetro di Kingdom Hearts che ogni collezionista amante della serie vorrebbe avere.

Nella clip condivisa, che trovate qui di seguito, è possibile anche vedere il processo di creazione di questi fantastici pezzi di artigianato, che lascia trasparire l’estrema cura con cui questi sono stati realizzati.

Tutto perfetto, se non fosse per il prezzo. Questi bellissimi bicchieri in vetro a tema hanno il costo esorbitante di 77,000 Yen, ovvero $600 (circa 555€).

Ovviamente il prezzo di questi oggetti, senza dubbio di grande bellezza, non è passato inosservato agli occhi della community di appassionati della saga, che hanno ironizzato sulla cosa con dei commenti imperdibili.

C’è chi ha addirittura fatto notare che il prezzo del set di questi bicchieri di Kingdom Hearts costa di più di una console di ultima generazione, che presumibilmente bisognerà avere per poter giocare proprio al prossimo capitolo della saga.

A parte le questioni di soldi e costi, che senza dubbio scuotono i giocatori, c’è chi non si lascia scoraggiare e in onore dell’annuncio di Kingdom Hearts 4 ha condiviso la sua opinione riguardo alla storia della serie in un modo alquanto particolare.