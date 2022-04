I migliori giochi di Dragon Ball Z, secondo la redazione di GameSpot

Quello di Dragon Ball Z è un franchise che col tempo ha invaso – e non poco – l’universo dei videogiochi, visto che le avventure di Goku e soci hanno spesso lasciato il segno nel mercato.

Che sia un’avventura open world (come quella che trovate su Amazon a prezzo speciale) oppure un picchiaduro a incontri, i fan della saga hanno sempre avuto di che gioire.

Basti pensare che da alcune settimane è stato anche annunciato un videogioco multiplayer online asimmetrico dalle tinte horror ambientato nel mondo di Akira Toriyama.

Ora, però, la redazione di GameSpot ha elencato quelli che secondo loro sono i 10 migliori titoli dedicati a Dragon Ball Z, dall’alba dei tempi.

Da poco è stata infatti stilata una lista dei dieci dei migliori giochi di Dragon Ball, dalle gemme dimenticate ai capolavori indiscussi usciti in epoca moderna.

Poco sotto, trovate l’elenco completo (dal peggiore al migliore), il quale include perle del calibro di Dragon Ball Z FighterZ (il quale è risultato essere il più gradito) e Dragon Ball: Xenoverse 2, passando anche per Dragon Ball Z: Kakarot.

10. DB Z: Attack Of The Saiyans

9. DB Z: Burst Limit

8. DB Z: Supersonic Warriors

7. DB Z: Kakarot

6. DB: Raging Blast

5. DB Z: The Legacy Of Goku series

4. DB Z: Budokai Tenkaichi 3

3. DB Z: Xenoverse 2

2. DB Z: Budokai 3

1. Dragon Ball FighterZ

Il peggiore risulta essere Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans, conosciuto in Giappone come Dragon Ball Kai: Saiyan Invasion, uscito su console Nintendo DS nel 2009.

Ricordiamo che Dragon Ball è ritornato anche di recente su Nintendo Switch, con un porting di una delle avventure recenti più amate.

Ma non solo: di recente avuto modo di provare Dragon Ball The Breakers, l’originale survival ambientato proprio nell’universo di Goku e compagni.

Infine, sempre restando in tema, recuperate ora la recensione di DB Kakarot in versione Nintendo Switch, pubblicata sulle pagine di SpazioGames alcuni mesi fa.