I migliori gadget per i fan Nintendo

Nintendo è da sempre una straordinaria outsider, a modo suo. La sua capacità di creare non solo i videogiochi ma anche le console su cui farli girare denota una mentalità giapponese e tradizionalista che l’ha resa famosa negli annali. Nel corso della sua lunga vita industriale e commerciale ha saputo reinventare e reinventarsi, parlando sia all’infanzia che ai fan più cresciuti.

Non stupisce quindi che la casa di Super Mario venga più volte additata come la “Pixar dei videogiochi”. Qualcosa che ha avuto solo l’ennesima conferma con l’uscita di Nintendo Switch nel 2017. Approfittando del fatto che l’ennesima reinvenzione è ormai dietro l’angolo, con l’uscita di Hyrule Warriors l’Era della Calamità il 20 novembre, abbiamo voluto riunire in un unico articolo i gadget più belli e significativi che un fan di Nintendo possa desiderare. Perché Nintendo non è tanto (e non solo) Super Mario.

I migliori gadget per i fan di Nintendo

Lo zaino-cartuccia Nintendo Entertainment System di Super Mario

Il primo articolo riguarda un bell’accessorio informale che titilla anche il fan più attempato. Parliamo di un comodo zaino che replica in tutto e per tutto (ingigantendola) la forma di una cartuccia del celeberrimo Nintendo Entertainment System (NES). Nello specifico parliamo della cartuccia di Super Mario Bros, con Super Mario in salto nell’ambientazione del castello di Bowser. La particolarità del disegno di questo zaino sta proprio nel suo replicare la cartuccia in ogni sua parte, dalla scalettatura sulla sinistra fino alla figura di Mario, esattamente replicata come le etichette apposte sulle cartucce NES per identificarle. Si arriva a replicare sia l’avviso sui contenuti (“action series”) che l’ormai celebre Seal of Quality dorato della Nintendo. Il tutto nella comodità di uno zaino con ampio scomparto interno e spallacci regolabili.

Lo zaino di The Legend of Zelda

Secondo e ultimo zaino per l’altra grande proprietà intellettuale di Nintendo, ovvero The Legend of Zelda. Potevamo scegliere la “solita” replica dello zaino a forma di scudo di Link, ma per stavolta abbiamo deciso di puntare su qualcosa di più sobrio e per certi versi tradizionale. Parliamo di un semplice (ma efficace) zaino con contorni bianchi. Disponibile in diverse tonalità di blu e nero, è un accessorio efficace che trasla nel bicromatismo i simboli ormai tradizionali della saga fantasy Nintendo più famosa. Non solo vi è la “Z” con sovrapposta la spada di Link, ma vi è anche il disegno dello scudo sulla tasca bassa. Realizzato in tela di alta qualità, è perfetto anche per il trasporto di attrezzatura lavorativa e d’ufficio, avendo una tasca e una fascia a velcro per tenere fermo un eventuale computer portatile. Con un ultimo tocco di qualità: il logo è fosforescente!

La lampada della Triforza Nintendo

Per i penultimo gadget a tema Zelda di questa rassegna non poteva mancare la classica lampada. Di nuovo ci muoviamo in un terreno noto e allo stesso tempo inesplorato, ma non potevamo non scegliere uno dei simboli più potenti della saga tutta: la Triforza. I tre triangoli messi a formare un ulteriore triangolo sono infatti un elemento importantissimo nella mitologia zeldiana, alla fonte della leggenda nonché il tratto che accumuna Link, la principessa Zelda e il malvagio Ganondorf. Con anche qualche accenno sia storico che matematico: il simbolo con i tre triangoli così disposti è infatti accertato come utilizzato dal clan giapponese Hojo nel sedicesimo secolo, ma che risaliva per via femminile addirittura al trecento. Tale triangolo è poi un modello matematico di frattale, conosciuto come Triangolo di Sierpiński. In questo caso, la lampada è semplice come tutte le sue “sorelle” della Paladone, e rappresenta una perfetta idea regalo anche per i nerd e meno nerd.

L’Ocarina del Tempo

L’ultimo dei gadget a tema Zelda è se vogliamo il più raffinato, nonché simbolico. Parliamo di una replica in ceramica dell’ocarina del famoso (nonché eccelso) The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Identica in ogni dettaglio e con la Triforza stampata in oro nella parte bassa, è assolutamente suonabile ed è studiata per essere il più confortevole possibile. Attraverso la forma semplice è possibile rivivere le vicende di quella che per molti, tanto su Nintendo 64 quando nei remake per Nintendo 3DS, rimane ancora tra i migliori (se non il migliore) The Legend of Zelda mai realizzati. Non un giocattolo o un “semplice” gadget, ma piuttosto un vero e proprio strumento musicale travestito da oggetto da collezione, che non può mancare tra i pezzi più pregiati dei fan Nintendo.

Il portafogli di The Legend of Zelda

L’ultimo gadget di The Legend of Zelda è qualcosa che soddisfa nuovamente un bisogno pratico e quotidiano dei fan Nintendo. Parliamo infatti di un elegante portafogli, semplice ma essenziale. Il colore scuro fa risaltare sia le cuciture gialle che l’altro logo di The Legend of Zelda, già comparso sullo scudo e che molti hanno associato, nella sua natura di uccello con le ali spiegate, a una fenice. In questo caso il simbolo è color oro metallizzato, nonché inciso lungo tutta la parte esterna del portafogli. Accessorio che si conferma anche come molto comodo, avendo i giusti alloggiamenti per le carte di credito, tessere e banconote. Per i fan più “istituzionali” che non vogliono nascondere la propria passione.

La statuina di Luigi

Chiudiamo questa rassegna con due statue. La prima è se vogliamo un “ricambiare il favore”: ci siamo già abbondantemente occupati di Super Mario e del suo mondo, dedicando lunghi speciali e rassegne riguardo il suo mondo e ai suoi gadget. Quindi oggi vogliamo parlare un po’ del suo fratellino Luigi, con questa piccola ma tostissima statua che lo raffigura nel suo videogioco “di punta”, Luigi’s Mansion. Impaurito ma determinato, questa statua lo ritrae con il suo congegno-aspirapolvere pronto a farsi strada tra fantasmi grandi e piccoli. Al momento in cui scriviamo questa statua sarà disponibile a partire dal 16 novembre 2020, quindi potrebbe essere una bella accoppiata a qualche videogioco Nintendo (o volendo, anche a Hyrule Warriors L’Era della Calamità).

La statua di Zelda in Breath of the Wild

L’ultimo articolo che vi proponiamo è qualcosa di serio e serioso, ma anche un bell’ideale. Raffigura la principessa Zelda così come compare in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lo Zelda rivoluzionario che ha segnato l’inizio di un nuovo modo di vedere la saga di Nintendo. Una statua realizzata in PVC di alta qualità e soprattutto con dovizia di dettagli, dai fluenti capelli biondi di lei fino agli accessori e ai vestiti. Un ottimo regalo per i collezionisti più accaniti, nonché testimonianza di uno dei personaggi Nintendo più belli ed iconici di sempre.

