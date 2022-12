The Last of Us Part I, la Firefly Edition sbarca finalmente in Europa (ma c’è una brutta notizia)

Dopo una lunga attesa, pare che Sony abbia finalmente deciso di rendere disponibile la Firefly Edition di The Last of Us Part I anche sul mercato europeo: durante la notte sono infatti comparse le prime inserzioni su PlayStation Direct per la prenotazione.

Si tratta dell’edizione più preziosa del remake PS5 dedicato alla prima avventura di Ellie e Joel (trovate l’edizione base in offerta su Amazon) ma che, per motivi ancora tutti da chiarire, Naughty Dog e Sony avevano scelto di rilasciare esclusivamente sul territorio americano.

Dato che l’unico modo per ottenerne una copia era dirigersi presso PlayStation Direct, i prezzi dell’edizione per collezionisti sono schizzati immediatamente alle stelle sui mercati secondari: dopo oltre 3 mesi dall’uscita originale su PS5, le cose stanno finalmente per cambiare.

Insider Gaming segnala infatti che sulla versione tedesca del negozio di casa Sony è già apparsa la prima inserzione per la Firefly Edition di The Last of Us Part I, che però nasconde una brutta notizia.

Sembra infatti che tale edizione non includa alcun disco di gioco al suo interno: naturalmente sarà comunque possibile accedere al gioco completo, ma solo attraverso un codice incluso nella confezione.

La Firefly Edition include anche una Steelbook — che, di fatto, non contiene alcun gioco fisico —, i fumetti The Last of Us American Dreams e la possibilità di sbloccare in anticipo diversi contenuti di gioco, al prezzo di 109.99€ per la collezione che dovrebbe essere disponibile dal 26 gennaio 2023.

Un’ulteriore brutta notizia, questa volta per i fan italiani, è che l’edizione non pare essere attualmente prevista per il nostro territorio: l’unico modo per poter preordinare l’edizione è accedere a PlayStation Direct, di cui non esiste ancora una controparte italiana.

Vedremo se Sony sceglierà di ovviare a questo inconveniente aprendo una nuova versione dello store o magari organizzando accordi con altre catene, anche se al momento appare una soluzione improbabile: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità.

Per tutti coloro che riusciranno a procurarsene una copia, l’augurio è che la compagnia riesca a gestire in modo migliore le spedizioni: molti utenti avevano infatti segnalato che le loro Firefly Edition erano arrivate danneggiate, ma che Sony si era rifiutata di sostituirle o rimborsarle.

Tra poche settimane potremo inoltre rivivere l’avventura di Ellie e Joel anche nella serie TV dedicata: gli showrunner hanno elogiato la narrazione di The Last of Us, sottolineando che «è la storia più grande mai narrata» in un videogioco.