I giochi dell’anno secondo i giocatori: The Last of Us – Parte II fuori dal podio

Mentre le premiazioni per le diverse categorie dei The Game Awards vengono votate al 90% dalla critica specializzata mondiale – compresa la nostra redazione – e al 10% dal pubblico attraverso questa procedura, c’è una specifica selezione chiamata Player’s Voice che è votata interamente dai giocatori.

In questo modo, su una selezione di numeri titoli che si affrontano in tre diversi round a eliminazione a questo link, viene nominato quello che è il gioco dell’anno secondo il pubblico, che può votare secondo il suo gusto, secondo le sue piattaforme preferite e via dicendo. Da poche ore si è concluso il primo round, che porta all’eliminazione di venti candidati – permettendo poi di votare di nuovo al girone successivo per scegliere i propri preferiti.

Dei trenta giochi candidati, dieci hanno passato il turno in base ai voti dei soli giocatori

I risultati, come spesso accade, sono curiosi: secondo i voti del primo round (bisognerà vedere però come si distribuiranno di nuovo quelli che sono andati a giochi ora eliminati) a essere potenziale GOTY del pubblico è Ghost of Tsushima, inseguito da Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (qui la nostra recensione del titolo cross-gen che accompagna PS5 al lancio) e da Hades – effettivamente, come Tsushima, candidato GOTY anche ai premi principali.

Il nominatissimo The Last of Us – Part II si accomoda appena fuori dal podio, appaiato ad Among Us.

Di seguito l’elenco dei giochi con i risultati di fine girone, che evidenziano i titoli che hanno superato il turno e potranno presto dividersi i voti per accedere al girone finale:

Ghost of Tsushima – 7% Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 6% Hades – 6% The Last of Us – Parte II – 6% Among Us – 6% Doom Eternal – 5% Final Fantasy VII Remake – 5% Animal Crossing: New Horizons – 5% Demon’s Souls – 5% Ori and the Will of the Wisps – 5% Persona 5 Royal – 4% Half-Life: Alyx – 4% Fall Guys – 4% Assassin’s Creed Valhalla – 3% Genshin Impact – 3% Hyrule Warriors: L’era della calamità – 3% Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 3% Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 3% Pahsmophobia – 2% Call of Duty: Black Ops Cold War – 2% Bugsnax – 2% Fortnite – 2% Apex Legends – 2% Destiny 2 – 2% Star Wars: Squadrons – 1% 13 Sentinels: Aegis Rim – 1% Valorant – 1% Minecraft Dungeons – 1% League of Legends – 1% Free Fire – 0%