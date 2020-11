The Game Awards 2020: ecco come votare

Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre (orario italiano), i The Game Awards incoroneranno quelli che saranno stati scelti come i migliori giochi dell’anno. Queste votazioni coinvolgono per il 90% una giuria selezionata – tra cui la nostra redazione – ma per il 10% si affidano invece alle scelte del pubblico.

Come si fa quindi a votare per i propri giochi preferiti? Vediamo la procedura da seguire, che potete già attuare da oggi che sono stati svelati i nominati – e fino al 9 dicembre.

Votare sul sito ufficiale

La prima opzione che avete a disposizione è votare i vostri giochi preferiti dal sito ufficiale dei The Game Awards. Una volta creato un vostro profilo (è lo stesso degli scorsi anni, se avete già votato), potrete esprimere la vostra preferenza nelle diverse categorie. Vi basterà sfogliare una ad una e procedere a votare un solo gioco per ogni categoria. Potrete anche cambiare voto in seguito.

La statuetta dei The Game Awards

Si può votare sui social?

Al momento non è chiaro: lo scorso anno era stato possibile votare direttamente attraverso i risultati di Google, ma per ora questa feature non risulta ancora disponibile. Tuttavia, il sito ufficiale spiega che «i fan potranno votare i loro giochi preferiti sul sito ufficiale e anche via piattaforme social in categorie selezionate.» Attendiamo quindi più dettagli in merito.

Nel frattempo, chi ci legge dalla Cina può già votare su Bilibili.