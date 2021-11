Forza Horizon 5 è il più grande successo Xbox (e Game Pass) di sempre

Forza Horizon 5 aveva già dato dimostrazione di essere una grandissima hit per il team Xbox, ma i risultati ufficiali che illustrano l’incredibile successo ottenuto durante la prima settimana sono davvero impressionanti.

L’ultima produzione di Playground Games è infatti stata una delle esclusive più attese dell’anno, diventando il più grande successo della storia di Xbox e Game Pass, l’abbonamento che ha contribuito enormemente alla popolarità di questo incredibile gioco.

Il titolo era già diventato il miglior lancio Xbox di sempre, offrendo numeri incredibili solo nelle prime 24 ore dall’uscita ufficiale.

Solo pochi giorni dopo era stato inoltre tagliato il traguardo dei 6 milioni: un risultato che, come previsto dal team Xbox, è continuato a crescere con una rapidità davvero impressionante.

Gli account social ufficiali dedicati a Forza Horizon, dopo aver concluso la prima settimana di lancio, hanno dunque deciso di diffondere pubblicamente i numeri finali dei primi sette giorni, non nascondendo certamente tutto il proprio entusiasmo (via Twinfinite).

In una sola settimana, Forza Horizon 5 è stato infatti giocato da ben 10 milioni di persone in tutto il mondo, rappresentando dunque il miglior lancio di sempre non solo per Xbox, ma anche per il suo servizio in abbonamento Game Pass: numeri davvero incredibili e mai raggiunti fino ad ora.

Inutile dire che il risultato rappresenta non solo una consacrazione del capolavoro di Playground Games, ma anche del modello di business inaugurato da Microsoft e che ha conquistato in breve tempo una fetta importante del mercato, sia su console che su PC.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO — Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021

La sua disponibilità fin dal lancio su Xbox Game Pass Ultimate ha infatti spinto anche i giocatori più curiosi a scaricarlo per provarlo gratis anche solo una volta, aumentando esponenzialmente i numeri ottenuti al lancio.

Senza nulla togliere naturalmente all’incredibile cura per la grafica e i dettagli riposta dagli sviluppatori di Forza Horizon 5 sul proprio titolo, che sta intrattenendo proprie in queste ore milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Il futuro non potrà dunque che essere roseo per l’ultimo capitolo della serie: adesso sarà molto interessante scoprire che cosa succederà con Halo Infinite, soprattutto quando arriverà la campagna.

Del resto, su Steam il multiplayer è già diventato il miglior lancio Xbox di sempre, dunque non resta che aspettare quali saranno i numeri definitivi su tutte le piattaforme.