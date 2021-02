I fan pensano che Phil Spencer stia anticipando un annuncio

Phil Spencer, il boss di Xbox, non è nuovo ad anticipare annunci a sorpresa mostrando oggetti sullo scaffale in bella mostra.

In passato ha infatti nascosto diversi indizi riguardanti novità imminenti, modificandolo per l’occasione: l’esempio più palese è sicuramente quello di Xbox Series S, console rivelata senza che nessuno se ne accorgesse, prima ancora dell’annuncio ufficiale.

Sul famoso forum videoludico ResetEra, gli utenti hanno dunque deciso di analizzare l’aspetto dello scaffale durante la sua ultima apparizione, iniziando ad interrogarsi su quale potrebbe essere il prossimo possibile annuncio.

Nel thread in questione vengono infatti riportate le parole di Jeff Grub, noto giornalista ed insider del mondo Xbox, che durante una sua comparsata in un podcast ha svelato come la maggior parte degli oggetti presenti sullo scaffale di Phil Spencer siano secondo lui «probabilmente significativi».

I fan hanno dunque iniziato ad indagare su quali potrebbero essere gli indizi nascosti in piena vista, individuandone alcuni meritevoli di essere presi in considerazione:

Gli indizi direttamente dallo scaffale di Phil Spencer.

Gli oggetti di Phil Spencer indiziati in quest’occasione sono una console Nintendo Switch, la maschera del teschio di Watch Dogs Legion, la Special Edition di Sekiro Shadows Die Twice ed un logo Xbox con accanto Ludens, la mascotte di Kojima Productions.

La presenza di Ludens vicino al logo della console potrebbe indiziare la potenziale uscita di Death Stranding anche su Xbox, il cui rumor è già circolato nei giorni scorsi.

Nintendo Switch potrebbe invece significare l’arrivo di nuovi giochi Microsoft sulla console ibrida, come Rare Replay, o magari l’arrivo di un ulteriore personaggio appartenente al colosso americano su Super Smash Bros. Ultimate, che possa unirsi agli omonimi protagonisti di Banjo & Kazooie e di Steve da Minecraft.

La special edition di Sekiro potrebbe invece significare che il gioco dell’anno 2019 sia in arrivo su Game Pass, mentre c’è chi invece collega la sua presenza ad Elden Ring, altro titolo di From Software in fase di sviluppo, suggerendo che possano arrivare news esclusive per Xbox.

Novità in arrivo per Xbox Game Pass? I fan pensano di sì.

La maschera di Watch Dogs Legion, secondo gli utenti, potrebbe indicare non solo che il titolo Ubisoft è in arrivo su Xbox Game Pass, ma che significhi addirittura l’inclusione di Ubisoft+ nel servizio, come speculato più volte negli ultimi mesi.

Qualunque sia la verità nascosta, siamo certi che i fan continueranno a divertirsi nel proporre nuove interessanti soluzioni, in attesa ovviamente di ricevere una risposta ufficiale.

Potrebbe non volerci molto prima che ciò accada: Microsoft starebbe infatti preparando un evento in occasione dell’imminente acquisizione di Bethesda.

Questa potrebbe dunque rappresentare anche l’occasione ideale per svelare un colpo a sorpresa tra quelli suggeriti dagli appassionati.