I fan di The Last of Us 1 hanno paura di rigiocare una parte specifica

The Last of Us Part I è attualmente in lavorazione, in un remake che promette di riportare in auge il capolavoro Naughty Dog.

Collegandosi in questo modo alla Part II (potete acquistarla a un prezzo imperdibile su Amazon) la prima avventura di Ellie e Joel tornerà a settembre su PS5, per poi approdare successivamente anche su PC.

In occasione dell’annuncio ufficiale il pubblico si è sicuramente diviso in due, mostrando i favorevoli e i contrari a questa operazione commerciale.

Ora, dopo tutti i confronti del caso, i fan hanno iniziato a fare il punto della situazione, temendo tra le varie cose di rigiocare una parte specifica del gioco.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla trama e soprattutto sui personaggi principali di TLOU. Proseguite a vostro rischio solo se avete finito la prima avventura targata Naughty Dog.

Come riportato da GamesRadar, i fan di The Last of Us Part I hanno infatti paura (se così possiamo dire) di rigiocare alcune sezioni del gioco nel remake di prossima uscita.

I giocatori hanno temono già di rigiocare alcune sezioni specifiche, soprattutto a un livello di difficoltà Grounded.

Tra queste, vi è la parte del gioco che vede Joel impegnato nel seminterrato dell’hotel a Pittsburgh. Senza rivelare nello specifico la sorpresa, le cose si faranno davvero pericolose una volta acceso un generatore.

Me getting ready to play this part in The Last of Us Part 1 Remake on grounded pic.twitter.com/DDOV9cy8yF — DomTheBomb (@DomTheBombYT) June 26, 2022

È bene ricordare, tuttavia, che queste sezioni potrebbero non essere presenti in The Last of Us Part I, almeno non come le ricordiamo.

La descrizione del gioco sottolinea infatti che, rispetto al titolo originale, le fasi di esplorazione saranno migliorate, cosa questa che sembra indicare che alcune aree del gioco potrebbero essere modificate.

Se così fosse, probabilmente non dovremmo aspettarci che ogni area di The Last of Us Part I avrà lo stesso aspetto del gioco originale del 2013. La sezione del seminterrato dell’hotel di Pittsburgh potrebbe essere più grande, ad esempio, oppure potrebbero esserci più vie da esplorare.

Nell’attesa di avere conferma della cosa, sapevate del finale originale scartato del gioco Naughty Dog, il quale avrebbe cambiato il destino di un personaggio?

Ma non solo: di recente i fan si sono dati appuntamento per condividere le prime idee circa la trama di The Last of Us Part III.