Il finale cancellato di The Last of Us 1 cambiava il destino di un personaggio

Pochi giorni fa, durante la Summer Game Fest 2022, vi è stata la conferma che The Last of Us Part I è attualmente in lavorazione su console PS5.

Collegandosi quindi a TLOU Part II (che potete acquistare a un prezzo interessante su Amazon) la prima avventura di Ellie e Joel è pronta a farsi rivivere per una seconda volta.

L’annuncio ufficiale ha sicuramente smosso gli animi, nonostante qualche polemica di troppo, sebbene sono in molti a desiderare di rimettere le mani su questo grande classico.

Parlando di curiosità, diversi anni fa l’allora creative director del gioco, Neil Druckmann, aveva parlato del finale originale del capolavoro di Naughty Dog, ben diverso dalla versione vista poi nel prodotto uscito nei negozi su PS3.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla trama e soprattutto sui personaggi principali di The Last of Us Part I. Proseguite a vostro rischio solo se avete finito la prima avventura targata Naughty Dog.

In un tweet in occasione del PAX Prime del lontano 2013, Druckmann ha infatti spiegato come sarebbe dovuto finire in origine il gioco prima che Bruce Straley lo modificasse a quattro mani con lui.

Sembra infatti che nella prima versione del finale la morte di Tess non era prevista, tanto che la donna avrebbe dovuto vestire un ruolo ben diverso.

La storia originale di Ellie prevedeva che lei non uccidesse nessuno che non fosse infetto, perlomeno fino alle battute finali, quando avrebbe dovuto uccidere Tess intenta a torturare Joel.

See how it originally ended as @bruce_straley and I re-pitch The Last of Us for you. #PAX http://t.co/N9p7fbylMm … pic.twitter.com/b9jRDAI5R0 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) August 5, 2013

Ellie avrebbe però dovuto essere più coinvolta nei combattimenti contro gli umani nel corso del gioco, quindi alla fine si è scelto di non concentrarsi sulla sua “prima volta” da assassina, bensì sull’effetto che la violenza in generale avrebbe avuto su di lei.

Il finale originale poi scartato vedeva quindi Joel ed Ellie arrivare nella città di San Francisco, abitata da un gran numero di persone impegnate a ricreare una società civile.

Restava in ogni caso intoccato l’evento cardine dell’epilogo, ossia che Joel aveva ucciso tutti i dottori mentendo ad Ellie, pur di salvarle la vita.

Restando in tema, avete letto che i fan si sono dati appuntamento per condividere le prime idee circa la trama di The Last of Us Part III?