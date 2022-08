I fan di Resident Evil non sono affatto dispiaciuti dalla cancellazione della serie Netflix

Nelle scorse ore è arrivata l’anticipazione di Deadline che ci ha confermato una cosa piuttosto ovvia: Netflix non è felice dell’andamento della sua stessa serie TV dedicata a Resident Evil e ha deciso di cancellarla dopo solo una stagione.

La decisione verrebbe dopo l’accoglienza avuta dalla produzione, che ha lasciato scontenti sia la critica che i fan della storica saga horror di Capcom per la sua realizzazione davvero da dimenticare. Anche il nostro Marcello Paolillo ve ne ha parlato nella recensione, facendo notare come il lavoro svolto da Netflix in questo adattamento avesse davvero pochissimo da dire agli amanti di lungo corso (ma pure ai neofiti) del leggendario franchise.

Come immaginerete, alla luce di tutto questo nessuno si sta strappando i capelli per questa cancellazione. Andando a dare un’occhiata ai commenti degli appassionati, infatti, tutti si aspettavano che Netflix desse lo stop alla produzione anziché rinnovarla per un’altra stagione – anche se questo significa che, in pratica, chi ha visto la prima ha solo perso tempo. Il che è in effetti un ottimo e sintetico modo di recensirla.

È andata così.

«Meno male, era veramente noiosa» scrive un giocatore su ResetEra, commentando la notizia. «Netflix che cancella qualcosa dopo una sola stagione? Incredibile» fa notare un altro.

«Crei un adattamento di Resident Evil che nessuno voleva e poi lo cancelli perché nessuno lo voleva. Geniale» è il commento sferzante di un altro.

Tra le tante opinioni, risulta davvero complicato trovare qualcuno che abbia effettivamente apprezzato la serie. Se ne adocchia giusto uno che dice «peccato, a me è piaciuto», in mezzo a decine di «meglio così» e di «era terribile, ca**o».

Di recente, i fan si sono dovuti anche misurare con un nuovo film – il primo dopo l’addio al franchise di Paul WS Anderson – intitolato Resident Evil: Welcome to Raccoon City e che a suo modo e nonostante le storture, riusciva a portare a casa un risultato almeno dignitoso per i fan.

Qualcosa che non si poteva dire per la serie Netflix, che a quanto pare nessuno rimpiangerà. Al massimo, potrebbero mancare i suoi spettacolari cartelloni pubblicitari.