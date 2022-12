I fan di Dead Space Remake si stanno già lamentando del volto di Isaac

Dead Space Remake non poteva farsi mancare le sue polemiche sull’aspetto dei personaggi, come ogni grande videogioco che si rispetti.

Il titolo che ha ispirato, pur lontanamente, The Callisto Protocol (in arrivo tramite Amazon) è un caposaldo del genere survival horror e tra poco tornerà a mostrarcelo.

I primi minuti che abbiamo visto poco tempo fa sono stati una sorpresa, e i fan non vedono l’ora di toccare con mano tutto questo.

E di recente il team di sviluppo ha mostrato al mondo il volto del nuovo Isaac Clarke… che ovviamente non è piaciuto.

Il volto lo potete vedere qui sopra, e come potete immaginare non è andato giù ai fan del titolo.

Come riporta The Gamer, infatti, i giocatori hanno iniziato subito a manifestare il proprio dissenso nei confronti del nuovo Isaac Clarke, che effettivamente non è bellissimo.

Nell’ultima anteprima di Dead Space Remake è stato finalmente mostrato in viso il protagonista del gioco, e il suo aspetto non è esattamente quello che può ispirare il protagonista di un videogioco del genere.

È l’aspetto sorprendentemente giovane, in particolare, a non essere troppo apprezzato dai fan. C’è chi l’ha chiamato un “generico uomo bianco” su Twitter, proprio a manifestare il suo aspetto banale.

Sin da quando il titolo è stato annunciato per la prima volta, è stato chiarito che questa volta Isaac Clarke avrà un ruolo più importante. Uno dei primi grandi cambiamenti annunciati per il remake è che Isaac ora parlerà, e proprio per questo motivo ci si aspettava un personaggio dall’aspetto più carismatico.

Qualcuno l’ha addirittura paragonato ad Adam Sandler o Cole Phelps di L.A. Noire, oltre ad Andy Bernard dello show The Office.

Altri, invece, come vedete qui sopra, hanno provato a renderlo un po’ più accattivante di quanto non sia il volto presentato dagli sviluppatori.

Questa storia di Dead Space Remake ci fa ricordare quella di Aloy e Horizon Forbidden West, un momento davvero brutto per i videogiochi.