Ecco il nuovo volto di Isacc Clarke in Dead Space Remake

Il remake di Dead Space si avvicina, con un rifacimento che promette di portare il capitolo originale nella gloria della current-gen di PS5, Xbox e PC.

Il survival horror sci-fi, che potete tra le altre cose ancora recuperare su Amazon, è da molti considerato come uno dei giochi a tema migliori di tutti i tempi.

Ora, dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni sul gioco, sembra che qualcuno si sia accorto di una sostanziale particolarità tra il volto del protagonista Isacc Clarke nel gioco originale, paragonato a quello del remake.

No, non parliamo della consueta video comparativa, bensì di un cambio di aspetto che – ne siamo sicuri – farà parecchio discutere i fan.

«Immagino che la maggior parte dei giocatori consideri il suo volto di Dead Space 2 come quello ‘predefinito’, in quanto è quello che la maggior parte delle persone ha visto più spesso», si legge nel post Reddit dedicato proprio al cambio di viso di Isaac.

E ancora: «Il nuovo volto è sicuramente più simile al suo aspetto originale. Detto questo, mi manca la barbetta di quella versione. Immagino che l’idea sia che, se arriveranno a Dead Space 2, avrà un aspetto molto più consumato e stanco.»

In basso, un’immagine che mostra il nuovo volto del personaggio principale, mentre ancora sotto potete notare i visi di Isacc da Dead Space 1 (a sinistra) e Dead Space 2 (a destra), per i confronti del caso.

Ricordiamo in ogni caso che Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 e sarà guidato dal direttore creativo Roman Campos-Oriola e dall’ex game director di Assassin’s Creed Valhalla, Eric Baptizat.

Restando in tema, avete visto anche la bellissima versione PS One del gioco originale, pensata alcuni mesi da esplicitamente per i nostalgici incalliti?

Ricordiamo inoltre che Dead Space Remake sarà solo uno dei grandi titoli che invaderanno gli scaffali nei primi mesi del prossimo anno.