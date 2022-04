Fortnite, chiamata alle armi: il gioco chiede il vostro aiuto

Notizie piacevoli per i giocatori di Fortnite, visto che l’utenza è ora chiamata in causa per una scelta piuttosto importante lato armi.

Non è di certo la prima volta che il battle royale chiede ai giocatori di dare una mano per migliorare o correggere i contenuti presenti.

La notizia arriva a seguito della causa legale intentata da un noto content creator, proprio ai danni del gioco targato Epic.

Sull’account Twitter ufficiale del gioco, Epic Games ha annunciato che gli utenti saranno chiamati al voto per decidere quale fucile resterà nella nuova Stagione.

Più in particolare, i giocatori dovranno scegliere fra il Combat AR e il Red Dot AR: il primo è un fucile d’assalto introdotto nel Capitolo 2, Stagione 8, il quale possiede un rinculo dell’arma davvero alto.

Piuttosto preciso dalla lunga distanza, il fucile d’assalto infligge dai 21 ai 25 punti di danno per colpo.

Il secondo è un fucile d’assalto MK 7 che vanta un mirino Red Dot per una precisione maggiore dalla lunga distanza (il puntino rosso permette ai giocatori di individuare più precisamente il bersaglio).

Test it before you suggest it!

Soon you’ll have to vote for which item stays. But for now you get the best of both. Hop in and test the Combat AR vs. the Red Dot AR. pic.twitter.com/9ol4DnDBs0

— Fortnite (@FortniteGame) April 2, 2022