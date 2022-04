Fortnite, nuovo aggiornamento disponibile da ora, ed è enorme

Buone notizie per i giocatori di Fortnite, visto che da ora è disponibile un nuovo e importante aggiornamento per il gioco, ossia la Versione 20.10.

Non è di certo la prima volta che il battle royale riceve update di un certo peso, sebbene questa volta si tratta del primo contenuto cruciale per il Capitolo 3 della Stagione 2.

La notizia arriva dopo che Epic Games ha chiesto agli utenti per decidere quale fucile resterà nella nuova Stagione, una scelta davvero molto delicata, nonostante tutto.

Come riportato anche da Charlie Intel, Epic ha infatti rilasciato le note della patch del nuovo aggiornamento per Fortnite, davvero molto ricche.

L’aggiornamento 20.10 di Fortnite introduce varie novità all’interno del titolo, incluso il ritorno della sede del Daily Bugle, ben nota ai fan Marvel.

Ma non solo: anche la Modalità Creativa beneficia di alcune chicche come nuove armi di peso (tra cui il Lanciarazzi Incudine e il Lanciarazzi Anticarro).

Sarà inoltre incrementata la salute di creature selvatiche e guardie, mentre il Dispositivo Radio include da ora nuovi brani musicali del tutto inediti.

Anche la modalità di gioco Salva il Mondo ha ricevuto un sostanziale upgrade, visto che l’aggiornamento 20.10 rispolvera Secche Scorbutiche, oltre ai lama pirata.

Inoltre, R.O.S.I.E. ha ora ricevuto un importante potenziamento, oltre ad essere state incluse anche le sfide dei Dungeon (più precisamente, I labirinti del Laboratorio).

Insomma, Fortnite è un titolo che, nonostante tutto, continua a rivoluzionarsi anche se non ne avrebbe bisogno (di recente è arrivata una delle modalità più richieste).

Parlando d’altro, avete letto che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha costretto Epic a prendere seri provvedimenti nei confronti di alcuni pro-gamer?

Fortuna vuole però che l’iniziativa umanitaria con cui Fortnite ha raccolto fondi per aiutare le ONG dell’Ucraina ha raccolto una cifra enorme in sole due settimane.

Fortnite ha in ogni caso tantissimi gadget che trovate facilmente su Amazon Italia, e tutti a prezzi davvero ottimi! Non fateveli scappare per nessuna cosa al mondo.