I creatori di Until Dawn stanno lavorando ad un nuovo, “eccitante” horror

Supermassive Games è molto più prolifica di quanto sembri, perché gli autori di Until Dawn stanno lavorando anche a nuove IP.

Team che ha prodotto recentemente anche The Quarry, che potete trovare anche in versione next-gen su Amazon, e che sembra ancora sulla cresta dell’onda.

L’horror estivo di Supermassive si era rivelato anche una piccola sorpresa, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Tra l’altro proprio Until Dawn è stato una ispirazione per The Quarry, che è stato fin da subito definito un sequel spirituale dell’horror che ha accompagnato il lancio di PlayStation 4.

E a quanto pare anche il prossimo titolo di Supermassive Games sarà un horror, ovviamente, ma anche una nuova IP.

L’informazione arriva da un annuncio di lavoro diffuso da Gamesual, che è stato analizzato anche da Resetera in queste ore.

Supermassive sta infatti cercando del personale per sviluppare un multiplayer tripla A ancora non annunciato, che racconterà “storie oscure” e sarà caratterizzato da combattimenti in terza persona e puzzle avvincenti.

La figura che viene ricercata dal team di sviluppo è un designer esperto, che dovrà creare “spazi e luoghi di gioco avvincenti per indagare, esplorare e sopravvivere”.

Impossibile capire quale possa essere la natura del gioco da questi requisiti, ma se dovessimo tirare ad indovinare sembrerebbe una reinterpretazione del concept di titoli come Dead by Daylight, magari più incentrati sulla storia.

Si tratta ovviamente di specualazioni e, come succede in ogni occasione come questa, non ci resta che attendere novità ufficiali dagli autori di Until Dawn.

I quali, per altro, tempo fa sono stati protagonisti anche di una acquisizione notevole. La speranza è che possa aiutare il team ad alzare ancora di più il livello qualitativo.

