Avere a che fare con una mucca non è mai stato così divertente come in Skyrim

Non si finisce mai di trovare delle perle in Skyrim, che continua imperterrito ad appassionare i giocatori di tutte le età, nonostante siano passati dieci anni dalla sua uscita.

A parte il supporto per le mod, grazie al quale gli appassionati hanno sempre trovato cose nuove da fare nel vasto open world di Bethesda, The Elder Scrolls V è famoso anche per i bug, glitch e per le situazioni esilaranti in cui spesso fa precipitare i giocatori.

Dopo che qualcuno è riuscito a immortalare delle spietate guardie che sconfiggono un drago senza alcuna apparente difficoltà, adesso c’è chi è incappato in un glitch davvero sorprendente (e molto divertente).

In una clip condivisa su Reddit dall’utente Gatoroni, viene mostrata una situazione particolare che ha interrotto la cavalcata del giocatore in modo inaspettato.

Mentre era a cavallo su un ponte, il video in questione mostra il momento esatto in cui spawna un NPC con una mucca al seguito, generati nell’esatto punto in cui si trovava il giocatore.

Si assiste quindi alla divertente fusione dell’animale con il cavallo controllato dall’utente, che ovviamente rimane basito dall’accaduto.

Nel mentre, tra l’altro, si può udire la mucca gemere disperatamente a causa della sfortunata compenetrazione, per poi essere lanciata inaspettatamente a svariati metri di distanza. L’animale finisce poi per atterrare dolcemente sulle sue zampe, come se nulla fosse accaduto.

Se non avete abbastanza degli aspetti esilaranti di Skyrim, sappiate che adesso esiste una mod che permette di sostituire i consigli normalmente visualizzati durante la schermata di caricamento, in alcune frasi decisamente ironiche.

Per concludere, adesso c’è qualcuno che ha deciso di catapultare l’RPG di Bethesda in uno dei giochi più controversi degli ultimi anni dall’atmosfera distopica.