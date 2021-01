I Am Jesus Christ, il gioco con Gesù, si mostra in video (e non è blasfemo)

Salito agli onori della cronaca per essere uno dei videogiochi più assurdi degli ultimi anni, I Am Jesus Christ è il videogioco che ci dà modo di avventurarci in quello che sembra essere un simulatore di Gesù Cristo, permettendovi di vestire i panni della celebre figura del cristianesimo, rivivendo in prima persona alcuni dei moment chiave del Nuovo Testamento.

Ora, il team di sviluppo SimulaM ha rilasciato un nuovo video del suo prossimo gioco, in grado di suscitare molto scalpore tra gli addetti ai lavori grazie alla suo concept decisamente “unico”.

Il devlog, della durata di ben 15 minuti, è visionabile poco più in basso mostra varie fasi dello sviluppo del gioco (inclusa la realizzazione delle ambientazioni e delle varie missioni ispirate alla vita di Gesù).

Sicuramente, al netto di una certa ironia di fondo, il risultato finale sembra essere realmente sorprendente.

Stando alle parole dei dev di alcune settimane fa, I Am Jesus Christ ci darà modo di «compiere oltre trenta miracoli» oltre a poter «accumulare Spirito Santo» per avere la meglio su Satana.

Tra il mese di giugno e luglio di quest’anno potremo mettere le mani gratuitamente sul Prologo del gioco, già raggiungibile attraverso Steam, oltre al fatto che tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio dovrebbe essere resta disponibile anche una demo giocabile.

I Am Jesus Christ sta tentando di raggiungere la santità attraverso una campagna Kickstarter che aiuterà il progetto a scendere tra noi comuni mortali: se l’iniziativa di crowdfunding vi aggradam sappiate che a questo link potete rimanere informati sulle novità legate al gioco.

Se volete saperne di più sul gioco che ogni buon cristiano dovrebbe giocare almeno una volta nella vita, vi rinfreschiamo la memoria con i contenuti natalizi di I Am Jesus Christ e i dettagli sulla struttura a mondo aperto, oltre al precedente video degli sviluppatori.