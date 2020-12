I Am Jesus Christ, il gioco dove siete Gesù, fa sul serio e ha un nuovo (miracoloso?) trailer

Vi ricorderete sicuramente di I Am Jesus Christ, il videogioco che vuole letteralmente proporsi come un simulatore di Gesù Cristo, nel quale vestirete i Suoi panni e ripercorrerete alcuni degli episodi più importanti e significativi del Nuovo Testamento cattolico.

Al suo annuncio il gioco attirò su di sé curiosità – ma anche freddezza da parte dei giocatori credenti, che temono possa in qualche modo rappresentare in modo appropriato alcuni momenti che sono alla base della cristianità – e, con l’approssimarsi del Natale e il periodo dell’Avvento, non potevano mancare le novità.

Così il team SimulaM ha deciso di pubblicare le nuove immagini e un nuovo trailer per la sua simulazione di Gesù di Nazareth, con l’accento che si pone anche e soprattutto sulla famosa scena della Natività, con la nascita di Gesù Bambino nella stalla.

Non cambia, invece, la data in cui è atteso il debutto del gioco, sempre fissata in un generico 2021. Secondo la descrizione:

Cammina nei panni di Gesù in questo incredibile racconto in prima persona della storia di Cristo, dalla nascita alla resurrezione. Compi fantastici miracoli, interagisci con un cast di figure bibliche e viaggia nella Terra Santa, da Gerusalemme alla Galilea. Diventa il Messia in I Am Jesus Christ.

La descrizione, come anticipavamo, suona un po’ tra il serio e il faceto, soprattutto se consideriamo che a questa si sommano quelle come «sei pronto a lottare contro Satana nel deserto, a curare i malati e aiutare i bisognosi? Compi oltre trenta iconici miracoli, dal cibare i cinquemila a curare la lebbra, fino al placare il mare e al ridare la vista ai ciechi.»

La crocifissione in I Am Jesus Christ

Tutto questo sarà possibile, spiegano gli sviluppatori, grazie all’indicatore dello Spirito Santo, che potrà essere ricaricato con le preghiere: in questo modo, potrete “scaricarlo” per compiere dei miracoli e potrete «vivere oltre dieci ore di gameplay nel deserto, nei mari e nelle montagne, che porteranno al culmine della storia di Cristo, con la crocifissione e la resurrezione.»

A questo punto attendiamo di scoprire ulteriori dettagli su I Am Jesus Christ, che consentirà perfino di rivivere in prima persona l’ultima cena di Cristo in compagnia dei suoi apostoli. Se, comunque, stavate cercando notizie su qualche gioco che vi mettesse nel giusto mood natalizio, siamo felici di aver fatto la nostra parte.