I Am Jesus Christ, il gioco dove siete Gesù, finalmente ha una finestra per il debutto

Vi ricorderete, ne siamo piuttosto sicuri, di I Am Jesus Christ, il videogioco che vuole essere un vero e proprio simulatore di Gesù Cristo, permettendovi di vestire i panni di questa figura del cristianesimo per rivivere in prima persona alcune delle tappe più significative del Nuovo Testamento.

Il videogioco in questione, che suona un po’ tra il serio e il faceto quando vi assicura che potrete «compiere oltre trenta miracoli» e vi ricorda che dovrete «accumulare Spirito Santo» per avere ragione di Satana, si sta preparando all’uscita – e lo farà concretamente anche con l’aiuto di una campagna Kickstarter.

Ad accompagnare questa notizia c’è un video che riassume il primo anno di sviluppo del progetto, con cui viene confermato che tra giugno e luglio 2021 potrete mettere le mani gratuitamente sul Prologo, che vi permetterà di provare finalmente l’esperienza pubblicata da SimulaM e che ha già una sua pagina Steam dove potete seguirlo. Prima di allora, tuttavia, dovrebbe esserci anche una demo tra fine aprile e inizio maggio.

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli dalla campagna Kickstarter che aiuterà il progetto a diventare (miracolosamente?) realtà: potete seguire la pagina della futura iniziativa di crowdfunding a questo link, per rimanere informati sulle novità legate al progetto.

Avete già visto, nel frattempo, i contenuti natalizi di I Am Jesus Christ e i dettagli sulla sua struttura open world?