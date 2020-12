I 10 giochi ottimizzati meglio per PC nel 2020: il vincitore era scontato

Dopo che, nei giorni scorsi, vi avevamo riferito la classifica dei 10 giochi ottimizzati peggio su PC secondo il sito specializzato in PC gaming DSOG, oggi vi segnaliamo la selezione relativa a quelli che invece i colleghi ritengono essere i giochi ottimizzati meglio sulla piattaforma.

Se avete seguito il 2020 il vincitore era probabilmente scontato, considerando che Doom Eternal e il suo id Engine riescono a raggiungere risultati davvero grandiosi su diverse configurazioni, puntando sempre su una fluidità che è punto vitale importantissimo degli sparatutto in soggettiva.

Doom Eternal, baby

Nella classifica non mancano, però, anche alcuni dei diversi remake a cui abbiamo assistito nel 2020 (come Resident Evil 3 e Mafia Definitive Edition), ci sono dei porting di giochi precedentemente usciti solo su console (come Death Stranding) e anche nuove uscite dal grande comparto tecnico, come ad esempio Ghostrunner.

Di seguito, la top 10 completa stilata dal sito DSOG.

I 10 giochi ottimizzati meglio su PC nel 2020

Doom Eternal Star Wars Squadrons Ori and the Will of the Wisps Death Stranding Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Ghostrunner Resident Evil 3 Remake Mafia: Definitive Edition Dragon Ball Z: Kakarot F1 2020