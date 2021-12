Hyrule di Breath of the Wild diventa un mondo in miniatura (ed è bellissimo)

Il mondo di The Legend of Zelda Breath of the Wild è immenso e incredibile da esplorare: la Hyrule disponibile nel capolavoro open world ha letteralmente conquistato il cuore di milione di videogiocatori in tutto il mondo.

Immaginare dunque Hyrule in una versione miniaturizzata poteva sembrare un’impresa estremamente difficile: un fan di Breath of the Wild ci è però riuscito grazie alla tecnica tilt shift.

Non si tratta dunque di un mondo di «plastica», come quello trasformato da un utente che ne ha rimosso il cel-shading, ma una semplice tecnica della fotocamera che consente di osservare il mondo di gioco da una prospettiva completamente unica.

L’utente Flurdeh ha infatti condiviso con altri giocatori su Reddit e YouTube una vera e propria Hyrule in miniatura: il tilt-shift è in grado infatti di trasformare l’immenso mondo di gioco offrendo una nuova prospettiva.

Diverse ambientazioni di Breath of the Wild sono state riprese con una telecamera dall’alto, che mostra i suoi «minuscoli» abitanti svolgere le loro vite e professioni in totale tranquillità.

Il video realizzato da Flurdeh fa parte del suo progetto Tiny Game Worlds, con l’intento di mostrare i mondi di gioco più celebri diventare più piccoli grazie alla tecnica tilt shift.

Il risultato è semplicemente incredibile e vi farà apprezzare ancora di più il lavoro svolto da Nintendo: potete ammirarlo voi stessi nel video che vi proporremo di seguito.

I fan hanno infatti sottolineato come il lavoro di Flurdeh non riesca a fare altro che sottolineare quanto sia effettivamente bella Hyrule, permettendo di farla apprezzare nuovamente anche da una prospettiva, probabilmente, impensabile fino a pochi giorni fa.

C’è chi si augura che un futuro remake di un nuovo episodio di Zelda possa seguire proprio questo esempio ed utilizzare la prospettiva in tilt shift per un effetto ancora più magico e nostalgico: vedremo se Nintendo sceglierà di esaudire in futuro le richieste degli appassionati.

Nel frattempo, la casa di Kyoto è attualmente al lavoro sul sequel dell’ambizioso open world: Breath of the Wild 2 potrebbe uscire già alla fine del 2022.

Se siete grandi fan dell’avventura a mondo aperto di Link, potete dimostrarlo acquistando un bellissimo controller a tema da oltre 200€.