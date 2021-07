Hunt Showdown: nuova mappa DeSalle, ecco quando arriva su console

Hunt Showdown ha dato il benvenuto alla nuova mappa DeSalle, anche se per ora soltanto su una piattaforma.

La nuova mappa per Hunt Showdown è disponibile esclusivamente su PC, dopo essere passata per un breve periodo sui server di prova.

DeSalle era stata infatti lanciata poche settimana fa sul PTS del service game, ricevendo una buona accoglienza da parte dei giocatori.

Del resto, il lancio del gioco completo era avvenuto inizialmente solo su PC, salvo poi arrivare nel 2020 anche per console.

DeSalle è ora disponibile su PC, ma quando è destinata ad arrivare su console?

Crytek ha fatto sapere che la nuova mappa arriverà su Xbox e PlayStation all’inizio del mese di agosto, dopo aver passato un periodo sui server di prova.

La mappa porta una nuova ambientazione al gioco, offrendo ai giocatori 16 nuovi luoghi da esplorare. DeSalle si unisce alle altre mappe Stillwater Bayou e Lawson Delta.

La principale differenza nella mappa rispetto alle altre è il modo in cui il gameplay è focalizzato verticalmente, insieme a più percorsi e approcci al gameplay.

Upper DeSalle e Lower DeSalle, i due complessi principali della mappa, si intrecciano tra loro per dare alla mappa un’atmosfera da selvaggio West.

Non ci sono solo città in cui combattere, ma anche una villa, una cava e una prigione insieme a molte altre ambientazioni.

«Siamo felici di vedere grandi complimenti per la mappa come: divertente, fresca e graficamente sbalorditiva», ha spiegato il live service producer Loic Raimond.

«Il team ha lavorato così duramente che è davvero bello vedere la community così entusiasta, non vediamo l’ora di pubblicarlo su tutte le altre piattaforme affinché tutti ci possano giocare».

Per l’occasione, i nuovi giocatori possono acquistare Hunt Showdown su Steam ad un prezzo scontato del 50% e i DLC in offerta fino al 70%.

