Fallout 76 riceverà presto qualcosa di molto importante

Fallout 76 ha riguadagnato nei mesi molto del terreno perduto al lancio, complice anche la volontà di Bethesda di espandere e non poco il suo MMO.

Il gioco online dedicato al franchise è infatti riuscito a ricevere col passare dei mesi una community sempre più appassionata e incuriosita dalle aggiunte rilasciate.

Anche il lancio di Alba d’Acciaio, l’espansione più acclamata di Fallout 76, è servita senz’altro ad aggiungere ulteriore pepe al tutto.

Senza dimenticare anche che lo scorso 7 luglio Bethesda ha lanciato anche l’ultimo aggiornamento del gioco, noto con il nome di Regno d’Acciaio.

Ora, i programmatori avrebbero anticipato una “nuova e significativa funzionalita” che arriverà su Fallout 76 durante il mese settembre, con un annuncio ufficiale previsto la prossima settimana.

L’ultimo post sul blog “Inside the Vault” (via The Gamer) descrive nel dettaglio alcune delle modifiche che verranno apportate al gioco nel corso delle prossime settimane.

Parlando della riapertura del Public Test Server, il blog rimanda ad alcuni generici futuri aggiornamenti per il gioco.

Bethesda ha infatti dichiarato:

Stiamo guardando avanti verso il nostro prossimo, importante aggiornamento di Fallout 76, che stiamo attualmente pianificando per settembre. Non abbiamo ancora discusso di cosa conterrà, sebbene è attesa al varco nuova significativa funzionalità che darà ai giocatori ancora più varietà nel modo in cui sceglieranno di giocare Fallout 76.

Il blog menziona anche che la nuova funzionalità sarà resa disponibile nel Public Test Server, che dovrebbe essere riaperto nel prossimo mese.

«Anche se non possiamo ancora condividere con voi i dettagli, tenete d’occhio Fallout.com la prossima settimana per scoprire tutto ciò che c’è da sapere», si legge nel post.

Di cosa si tratterà, quindi? Una prima ipotesi è che si tratti di Expeditions – The Pitt, prevista inizialmente nel 2022 e che porterà a visitare una nuova ambientazione fuori dagli Appalachi.

