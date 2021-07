Hunt Showdown, la nuova mappa è sorprendente: ecco come provarla

Crytek ha annunciato via comunicato stampa che i giocatori di Hunt Showdown possono mettere gli occhi su una serie di nuove esperienze e sfide con la nuova mappa DeSalle che arriva oggi sui test server PC del gioco.

I creatori di Crysis hanno confermato che la mappa DeSalle verrà quindi lanciata sui server live per PC, PlayStation 4 e Xbox One entro la fine dell’estate.

Già nella nostra recensione del gioco originale vi abbiamo spiegato che il gioco «è un titolo che porta una ventata d’aria fresca nel panorama degli FPS multiplayer competitivi con tenacia e fermezza».

Anche per quanto riguarda il “traguardo” della versione console uscita qualche tempo dopo, il nostro giudizio si è rivelato non troppo dissimile.

DeSalle è la prima in tre anni a essere lanciata per Hunt: Showdown ed espande il roster delle mappe di gioco, unendo Still Water Bayou e Lawson Delta per il gioco competitivo ad alto rischio e alta ricompensa basato su partite.

Ma non solo: la mappa porta un nuovo tema autunnale inquietante, in cui i giocatori daranno la caccia a indizi, mostri e nuovi nemici, Miner Grunt, dotati di elmetti accecanti.

Inoltre, DeSalle presenta 16 nuove aree che combinano l‘espansione urbana decadente di due città del selvaggio West insieme a vaste regioni montuose, industriali e agricole.

Queste nuove ambientazioni urbane nella mappa includono una prigione, una chiesa, una banca e un saloon. Poco sotto, un primo trailer.

«Siamo lieti di lanciare DeSalle, una mappa che porterà una sensazione davvero nuova. DeSalle è progettata per portare più verticalità al gioco con aree scalabili in cui i giocatori possono prendere il volo» ha dichiarato Fatih Özbayram, Senior Producer di Hunt: Showdown.

«La nuova mappa presenta un’ampia gamma di nuove possibilità di gioco e più approcci che i giocatori possono adottare verso il loro obiettivo, che si tratti di vagare per le strade della città, aggirarsi in un cantiere navale o esplorare le profondità di una cava.»

I giocatori potranno anche cacciare e combattere attraverso un cantiere navale, un mulino ad acqua, un forte, una cava, una miniera di carbone e le nuove aree dell’aia.

Ricordiamo che Hunt Showdown è disponibile da diversi mesi anche in una splendida edizione fisica.

Ma non solo: a giugno Crytek ha annunciato Crysis Remastered Trilogy, in arrivo in una data non ancora precisata del prossimo autunno su PC e tutte le console.

Se vi state chiedendo se potete reggerlo o meno, non dimenticate di dare un’occhiata ai requisiti minimi e raccomandati di sistema.