Horizon Forbidden West svela la linea d’abbigliamento ufficiale (e potete già acquistarla)

Con un comunicato rilasciato a sorpresa sul PlayStation Blog ufficiale, Guerrilla Games ha annunciato una nuova partnership con ASOS per realizzare una linea d’abbigliamento ufficiale dedicata a Horizon Forbidden West.

Dopo aver esplorato l’Ovest Proibito in compagnia di Aloy (trovate Horizon Forbidden West in sconto su Amazon) il team ha infatti annunciato che adesso il suo stile potrà essere portato nel mondo reale grazie ai nuovi capi d’abbigliamento, senza alcun banco da lavoro richiesto.

A differenza del videogioco, dove i giusti abiti sono necessari per sopravvivere, la nuova linea realizzata da ASOS vi aiuterà a trasmettere tutta la vostra passione per il capolavoro disponibile su PS5 e PS4 con comodi indumenti da indossare.

La linea d’abbigliamento include infatti felpe, pantaloni e magliette casual unisex, da indossare singolarmente o abbinabili in base alle vostre preferenze: tutti gli indumenti sono già disponibili per l’acquisto, anche per gli utenti italiani.

Sono presenti non solo evidenti artwork originali, ma anche riferimenti alla graphic novel ed elementi riconducibili all’intero universo di Horizon: il tutto sarà rivenduto attraverso il brand Horizon Raw Materials, ma è disponibile per l’acquisto anche online.

I prezzi varieranno in base all’articolo scelto da 32,99€ fino ad arrivare a 49,99€: potete consultare voi stessi tutti i prodotti disponibili al seguente indirizzo per scoprire tutti i dettagli o, eventualmente, iniziare ad effettuare le vostre ordinazioni.

Guerrilla ha poi concluso il tutto consigliando di continuare a seguire i propri account social per partecipare a nuove iniziative legate proprio al lancio di questi nuovi prodotti d’abbigliamento: se siete dunque interessati alla collezione dell’Ovest Proibito, vi raccomandiamo di continuare a seguire tutti gli aggiornamenti.

Nel frattempo, segnaliamo che anche gli aggiornamenti per l’avventura di Aloy non sono ancora finiti: potrebbe essere già stato anticipato l’arrivo del primo DLC dedicato, confermando potenzialmente ulteriori indizi emersi nelle precedenti settimane.

L’ultima patch ufficiale risale invece a fine agosto: oltre ad aver risolto numerosi bug, gli sviluppatori hanno anche offerto in omaggio il nuovo «Marchio dell’Orgoglio».