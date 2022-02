Horizon Forbidden West si prepara già alla nuova patch (ed è importante)

Il lancio di Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy realizzata da Guerrilla Games, è davvero imminente.

Il sequel di Horizon Zero Dawn avverrà domani venerdì, 18 febbraio, su tutte e due le console targate PlayStation, ossia PS4 e PS5.

Nella nostra recensione completa e senza spoiler che trovate ovviamente sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato per filo e per segno tutte le qualità di questa nuova produzione.

Ora, dopo avervi spiegato anche che il gioco “salverà il pianeta” (o perlomeno, darà il suo contributo), sembra proprio che una prima patch è in dirittura d’arrivo.

Come riportato anche da PSU, l’account Twitter PlayStation Game Size ha reso noto di aver già avvistato la patch 1.04 di Horizon Forbidden West sui server.

Questa, nel dettaglio, dovrebbe correggere alcune caratteristiche di gioco, tra cui crash occasionali e blocchi nella progressione, oltre a correggere anche piccole imperfezioni a livello grafico.

Secondo il dataminer, l’aggiornamento avrà un peso piuttosto modesto di appena 500 MB. Poco sotto, trovate il tweet che conferma la notizia.

HFW Update 1.04 Patch Notes : Various performance improvements

Fixes for certain rare or conditional crashes / progression blockers

Fixed a few instances where the Game Progression page in the Notebook would not update correctly

Addressed several cosmetic issues pic.twitter.com/JNsx4NKZ5L — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 16, 2022

Chiaramente, restiamo in attesa di una conferma da parte di Guerrilla e Sony, non appena decideranno di rilasciare questo nuovo update in veste ufficiale.

