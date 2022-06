Horizon: Forbidden West riceve già un’altra patch, risolve un importante bug

Sono passati solo pochi giorni da quando, durante il recente State of Play, Guerrilla Games ha confermato l’arrivo in Horizon: Forbidden West di una delle feature più richieste dagli appassionati fin dal lancio dello scorso febbraio: stiamo parlando del New Game+, la modalità che permette – terminata la campagna – di ricominciare l’avventura, tenendo con sé i progressi e decidendo magari di aumentare il livello di sfida.

L’aggiornamento era stato reso disponibile subito durante l’evento nella notte tra giovedì e venerdì, sia su PS4 che su PS5. Tra le altre cose, introduceva anche un nuovo livello di difficoltà, nuovi Trofei per il New Game+ e la possibilità di usare la trasmogrificazione – che permette di cambiare il look di un abito tenendo le statistiche di quello più forte. La Nora che è in me, che non riesce a vedere Aloy con abiti diversi da quelli della tribù di Rost, ringrazia sentitamente.

Tuttavia, sembra che il recente aggiornamento abbia introdotto una problematica per alcuni giocatori, al punto che Guerrilla Games ha pubblicato oggi una ulteriore patch correttiva che la risolve.

Come annunciato dal team olandese:

Hi everyone! We've just launched Update 1.16 on both PlayStation 4 and PlayStation 5, which fixes a crash that affected save games created before 1.15 where a job was in progress. Please be sure to update your game!

Happy Saturday, and happy exploring out in the wilds

