Horizon Forbidden West, l’ultima patch nasconde una nuova feature importante

La scorsa settimana fa è stata resa disponibile la patch 1.09 di Horizon Forbidden West, l’ultimo dei tanti aggiornamenti che Guerrilla Games sta preparando per migliorare il gioco e basandosi sui feedback dei fan.

La recente esclusiva PlayStation è stata molto apprezzata dai fan, che si stanno divertendo ad esplorare il nuovo Ovest Proibito: l’ultima patch ha però introdotto anche una feature molto importante, che rischia di passare inosservata per i giocatori di Horizon Forbidden West.

La feature in questione non è stata infatti nemmeno nominata nell’ampio changelog pubblicato da Guerrilla Games, ma si tratta di un cambiamento quality of life che farà certamente molto piacere ai giocatori.

Se una delle modifiche riguardanti le armi leggendarie non è stata accolta benissimo dalla community, comprensibilmente, questa feature nascosta potrebbe allo stesso tempo rallegrare i fan più esigenti.

Come riportato da Push Square, l’aggiornamento 1.09 ha infatti introdotto la possibilità di disattivare l’animazione di Aloy per la raccolta di materiali e oggetti, qualunque essi siano.

Dover attendere la continua animazione di Aloy poteva infatti interrompere la fluidità dell’esplorazione di Horizon Forbidden West: il nuovo toggle consentirà dunque di avere un’esperienza praticamente ininterrotta, rendendo più godibili le vostre sessioni di ricerca.

I giocatori hanno già reagito con entusiasmo di fronte a questa novità, annunciando già di aver intenzione di sfruttare la feature per raggruppare facilmente tantissimi ingredienti e materiali: potete vederla in azione nella seguente clip video.

I'm so glad they added a pickup animation on/off toggle, it saves so much time and doesn't break exploration continuity or pace

Now I'll hoard a million berries #PS5Share, #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/L9B5KbQnFh — Retr0 (@vanishinggracee) April 2, 2022

Per poter attivare questa opzione, non dovrete fare altro che andare nelle vostre impostazioni alla sezione «Pickup Animations» e impostarla su «Off»: da questo momento Aloy raccoglierà tutti gli oggetti sparsi nel mondo molto più velocemente.

Se siete alla ricerca di altri piccoli segreti per rendere la vostra avventura più divertente, avete già scoperto il trucco che vi consentirà di «volare» prima del previsto?

La nuova avventura di Aloy è sicuramente una delle esclusive 3D più apprezzate degli ultimi mesi, ma c’è chi ha voluto immaginarla in 2D e il risultato è spettacolare.