Horizon Forbidden West, giocatore riscatta codice ma non funziona: ci pensa la community

Horizon Forbidden West non ha mai interrotto la sua corsa, tanto che Guerrilla Games lo sa bene. Ora, tuttavia, sembra che un giocatore particolarmente sfortunato è incappato in un problema non da poco.

Visto e considerato anche che i lavori per il primo DLC di Horizon Forbidden West potrebbero essere già iniziati, in molti hanno deciso di prendere in mano il gioco, anche per la prima volta.

Ora, come riportato anche da Game Rant, qualcuno ha infatti avuto problemi con un codice riscattabile di Horizon, sebbene la community è intervenuta presto in suo aiuto.

Un neo possessore di PlayStation 5 si è imbattuto recentemente in un problema quando ha cercato di riscattare il codice per il download digitale di Horizon Forbidden West fornito in bundle con la console.

Indipendentemente dal fatto che si acquisti una PS5 con unità disco o la PS5 Digital Edition, si riceverà un voucher che include un codice per il download del gioco, anziché una copia fisica del gioco.

L’utente di Reddit ‘Kazuko_Kistune’ ha però avuto qualche problema quando ha cercato di riscattare il suo codice personale per il gioco.

Dopo aver grattato il voucher, Kazuko_Kitsune ha scoperto che il codice era illeggibile. Molti utenti hanno suggerito al giocatore di contattare l’assistenza clienti PlayStation per risolvere il problema.

Prima che Kazuko_Kitsune potesse cercare di risolvere in qualche modo, un altro utente di nome Biohazard_186 è intervenuto e ha fornito al povero giocatore un altro codice per il gioco.

Altri hanno tentato di riscattare il codice dal voucher rovinato utilizzando le lettere e i numeri che riuscivano a leggere, e sostengono di esserci riusciti. In ogni caso, tutto è bene ciò che finisce bene.

Restando in tema, di recente la patch 1.18 del gioco ha risolto una serie di problemi di progressione e di crash e ha aggiunto un nuovo Face Paint per celebrare il Pride.