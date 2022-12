Horizon Forbidden West, il DLC «Burning Shores» sarebbe imminente: ecco i dettagli

Da diverso tempo si vocifera sul possibile arrivo del primo DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ma nonostante diversi rumor e smentite non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di PlayStation o di Guerrilla.

Eppure, gli appassionati sono sempre stati convinti che un’espansione sia effettivamente in arrivo, dato che all’interno dello stesso Forbidden West (che trovate su Amazon) ci sarebbe un indizio molto importante sulla sua possibile uscita.

Esiste infatti una zona misteriosa inaccessibile, che fin da subito era stata individuata dai fan come possibile area di un DLC in arrivo: secondo quanto riportato da Tom Henderson su Insider Gaming, potrebbe essere proprio questa l’area centrale di una nuova espansione, di cui sarebbe già stato svelato perfino il nome.

Il DLC si chiamerebbe «Burning Shores», un nome che salta spesso fuori nell’avventura e sarebbe in uscita ad aprile 2023: ciò significherebbe che il reveal sarebbe imminente, magari programmato proprio in occasione dei The Game Awards 2022.

L’indiscrezione arriva tramite un indizio lanciato online da The Snitch, insider ormai noto per le sue previsioni proposte ai fan sotto forma di curiosi indovinelli da risolvere.

L’insider ha pubblicato una semplice immagine con San Francisco, Las Vegas e Los Angeles: l’espansione dovrebbe dunque essere ambientata in un’area divisa tra queste tre grandi città.

Questo non farebbe altro che confermare potenzialmente le indiscrezioni arrivate nelle scorse settimane, quando diversi attori si erano lasciati sfuggire di essere tornati sul set per nuove riprese con Horizon Forbidden West in post successivamente cancellati.

Naturalmente, si tratta attualmente di indiscrezioni non confermate e non possiamo sapere se il DLC si chiamerà davvero «Burning Shores» o se l’annuncio sia davvero così imminente. Di conseguenza, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per scoprire tutte le ultime novità.

Nel frattempo, se ve la foste persa, vi ricordiamo che è stata annunciata recentemente una nuova linea d’abbigliamento ufficiale dedicata a Forbidden West, già disponibile per l’acquisto.