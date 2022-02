Horizon: Forbidden West avrà DLC? Parrebbe di sì

Horizon Forbidden West è ormai disponibile da poco più di una settimana, e tantissimi appassionati hanno potuto fare ritorno nel mondo post-apocalittico creato da Guerrilla Games.

Senza dubbio il successo del nuovo capitolo delle avventure di Aloy era preannunciato, e in molti si aspettavano che l’ultima esclusiva PlayStation di peso avrebbe fatto facilmente breccia nel cuore della community.

Infatti, dopo aver comprensibilmente dominato le vendite, Horizon ha anche battuto ogni record, classificandosi come il secondo miglior lancio della storia di PS5.

Tra l’altro, il team di sviluppo ha mostrato una particolare attenzione nei confronti del titolo, seguendo attentamente i feedback dei giocatori e impegnandosi alacremente nel fare uscire aggiornamenti che mettessero ordine in varie problematiche riscontrate nel gioco.

Adesso però sembra che ci sia qualche indizio che potrebbe indicare futuri sviluppi particolari per Horizon.

L’account Twitter di VSC Rating Board, che si occupa di classificare i videogiochi in UK usando il sistema PEGI, ha postato un video in cui viene spiegato il motivo della classificazione di Horizon Forbidden West (PEGI 16), che risiede comprensibilmente nella rappresentazione di violenza.

Alla fine del video viene però affermato che i giocatori si potranno connettere a uno store online direttamente dal gioco stesso, in modo da poter acquistare future «espansioni DLC».

