Horizon Forbidden West lancia la prima grande patch: ecco cosa cambia

Guerrilla Games ha annunciato a sorpresa che oggi renderà disponibile la prima importante patch per Horizon Forbidden West, con l’intento di migliorare ancora maggiormente l’esperienza di gioco dell’ultima esclusiva PlayStation.

La nuova avventura di Aloy si è già rivelata un grande successo, al punto che molti giocatori hanno voluto condividere con gli sviluppatori i loro feedback, che sono stati seriamente presi in considerazione e hanno comportato una grande quantità di miglioramenti.

Dopo aver degnamente celebrato Horizon Forbidden West come il secondo miglior lancio della storia di PS5, Guerrilla Games ha annunciato di avere intenzione di lanciare in giornata l’aggiornamento 1.05 del gioco, che sistemerà diversi bug importanti.

Con un post pubblicato nel forum Reddit ufficiale della serie, gli sviluppatori hanno infatti voluto condividere con tutti gli appassionati il changelog completo della nuova versione.

Guerrilla Games ha infatti segnalato di aver sistemato molteplici bug e crash che si verificavano in Horizon Forbidden West, legati soprattutto ad alcune missioni principali e secondarie.

Sono stati anche implementati alcuni piccoli fix al gameplay: non solo l’abilità «Second Chance» adesso dovrebbe funzionare senza alcun problema, ma è stato sistemato anche un problema legato alla telecamera, che durante alcune tecniche con le armi non assumeva un posizionamento corretto.

Patch 1.05 for Horizon Forbidden West launches today! Our team has been hard at work to address some of the issues you reported, and will continue to look into issues and feedback from our community.

— Guerrilla (@Guerrilla) February 23, 2022