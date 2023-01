Horizon Call of the Mountain, dopo Aloy ecco Ryas: «finito dal lato sbagliato per le ragioni giuste»

Il publisher Sony Interactive Entertainment e gli sviluppatori Guerrilla Games e Firesprite hanno condiviso nuove informazioni sul nuovo protagonista di Horizon Call of the Mountain, l’attesissima esclusiva PlayStation VR2.

L’avventura ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) ha infatti convinto critica e pubblico, ma ora tornerà in uno spin-off pensato per la Realtà Virtuale di Sony.

No, non parliamo del presunto gioco multiplayer leakato pochi gjorni fa ma non ancora annunciato ufficialmente, bensì del progetto in arrivo a febbraio.

Come riportato su PS Blog (via Gematsu) è stata fatta luce su Ryas, il nuovo personaggio che interpreteremo in Call of the Mountain, mentre vivremo una nuova storia nel mondo di Horizon.

«Negli ultimi mesi abbiamo condiviso dei flash di Horizon Call of the Mountain, un’imminente avventura per PlayStation VR2 in uscita il 22 febbraio», ha spiegato Chante Goodman, Community Manager di Guerrilla.

«Il Carja Sundom sta ancora subendo gli effetti dei sanguinari delle incursioni rosse, una brutale campagna di attacchi e sacrifici rituali inflitti dai Carja sulle tribù vicine. Queste incursioni, che hanno devastato innumerevoli vite, sono terminate quando Jiran, il Re Folle del Sole, è stato deposto dal figlio Avad.»

E ancora: «Le conseguenze del regno di Jiran hanno frantumato la tribù, con la permanenza nel Sundom di coloro che erano contenti della fine del suo regno e con i soldati fedeli al leader ucciso che hanno conquistato la cittadella di Sunfall, riformandosi come Carja delle Ombre.»

«Ryas, il protagonista di Horizon Call of the Mountain, era uno di questi soldati. Avendo giocato un ruolo chiave nel rapimento del giovane principe Itamen dalla sua dimora a Meridian, Ryas cerca di redimersi e di riconquistare il suo onore», ha spiegato Goodman.

Ben McCaw, il Narrative Director dello Studio di Guerrilla, ci ha offerto ulteriori dettagli: «Ryas è finito dal lato sbagliato per le ragioni giuste. La sua famiglia è stata divisa e, infine, incarcerata. Questa è la storia di come prova a rimettersi in piedi.»

Ricordiamo che il gioco sarà giocabile solo in Realtà Virtuale ed è in arrivo a breve al lancio del nuovo visore PS VR2, il prossimo mese di febbraio.

