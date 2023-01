Horizon, trapela un primo filmato del nuovo spin-off multiplayer

Horizon Forbidden West è disponibile da alcuni mesi, ma a quanto pare la saga ha ancora molto da raccontare: il team Guerrilla Games ha infatti confermato che un nuovo progetto dedicato al franchise è in lavorazione,

L’avventura ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon a prezzo basso) ha infatti convinto critica e pubblico, sebbene a quanto pare il nuovo gioco sarà incentrato sul multiplayer.

Non si tratta della versione in realtà virtuale in arrivo a breve al lancio del nuovo visore PS VR2, bensì di un nuovo progetto nuovo di zecca.

Dopo che nei mesi scorsi è emerso che Sony avrebbe avviato una collaborazione con NCsoft per sviluppare un MMO basato sul franchise di Horizon, è ora tempo di un leak che mostra il gioco in azione.

Come riportato anche da DualShockers, in queste ore è spuntato su Internet un filmato che si presume provenga da una prima versione multiplayer dello spin-off di Horizon Forbidden West.

Rivelato in un post su Reddit dall’utente BirdonWheels, poi bloccato da un moderatore, il viceo mostra una varietà di personaggi molto più cartoon rispetto alla protagonista di Horizon, Aloy, anche se gli ambienti, le bestie meccaniche e i movimenti dei personaggi ricordano lo stile grafico classico.

Le immagini di Aloy e del logo di Horizon appaiono nelle schermate dei menu, suggerendo la legittimità del filmato. Il video dura più di 12 minuti e mostra una varietà di modelli di personaggi di forme, dimensioni e generi diversi in movimenti di base e di combattimento.

La reazione generale al video è stata positiva, con molti utenti che hanno espresso la loro attesa per un gioco open world, multiplayer, in stile Monster Hunter, ambientato nell’iconico futuro distopico di Horizon.

Altri ancora hanno sottolineato che, secondo il leaker, questo filmato proviene da una prima versione e che, se il progetto è legittimo, è probabile che lo stile grafico migliori significativamente con il progredire dello sviluppo.

Sempre per quanto riguarda Horizon Forbidden West, il gioco ha visto tornare gli iconici Collilunghi: vediamo come scalarli per scoprire tutta la mappa nella nostra dettagliata guida.

Ma non solo: in uno dei recenti aggiornamenti del titolo, Guerrilla ha reso molto più difficile abbattere le macchine in modalità stealth/furtiva.

Infine, avete visto che un fan davvero pieno di inventiva ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy realmente sorprendente?