Honkai Star Rail, dagli autori di Genshin Impact, ha una data di uscita

Il treno di Honkai Star Rail sta per partire, perché gli autori di Genshin Impact hanno piazzato la sua data di uscita definitiva.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) ora avrà un altro alleato per attentare al tempo libero dei giocatori.

Una delle ultime occasioni in cui abbiamo visto Honkai Star Rail è stata addirittura la Gamescom 2022, in cui il titolo di MiHoYo si era mostrato nuovamente.

Mentre Genshin Impact ha continuato imperterrito ad aggiornarsi senza sosta, il 2023 vedrà l’arrivo di un altro gacha action rpg.

I giocatori che attendevano Honkai Star Rail ora hanno una data da segnare sul calendario, come riporta Wccftech.

Il titolo verrà lanciato su PC e dispositivi mobili il 26 aprile. Una data di uscita per le versioni PS4 e PS5 del gioco deve ancora essere rivelata.

Honkai Star Rail si mostra più come un gioco di ruolo tradizionale, con battaglie semi-strategiche a turni. Ovviamente, come i precedenti titoli HoYoverse, anche in questo caso siamo di fronte ad un titolo free-to-play con un sistema gacha per sbloccare personaggi e armi.

C’è anche un trailer per ingannare l’attesa:

«Honkai: Star Rail è un nuovissimo gioco di ruolo fantasy spaziale con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto», spiega HoYoVerse nei primi comunicati.

Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati in una storia di fantascienza spaziale. Impiantato con uno Stellaron (qualunque cosa sia), il protagonista salpa coraggiosamente per la galassia per approfondire la verità che circonda il cosiddetto Cancro di Tutti i Mondi.

Vediamo come verrà accolto il titolo a questo punto, se riuscirà a bissare il successo di Genshin Impact che, intanto, si è ritrovato in una controversia con uno dei suoi doppiatori.